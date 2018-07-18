Крымские пограничники получат «Балаклаву»

Крымские пограничники получат новый сторожевой корабль «Балаклава»

Для Крыма построили новый сторожевой корабль "Балаклава" проекта 10410. Его шифр — "Светляк", заводской номер 809. Он будет нести службу в береговой охране Крымского управления Пограничной службы ФСБ РФ

Как сообщили в пресс-службе Ярославского судостроительного завода — именно здесь корабль и построили, — после проведения необходимых работ "Балаклаву" отправят для достройки в Севастополь . Там пройдут государственные испытания. И уже после корабль передадут заказчику.

Строительство кораблей серии 10410 началось в восьмидесятых годах. Первые шесть "Светляков" передали пограничникам в девяностые годы. Еще два корабля уже с новым составом вооружения и комплектации были сданы в 2007 и 2012 годах. Девятый корабль — "Балаклава".

Корабли этой серии предназначены для охраны государственной границы, дозорной службы в прибрежной зоне. Длина сторожевика — 50 метров, скорость — не менее 28 узлов. Стоит современное радио— и навигационное оборудование.