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«Балаклава» усилит оборону Крыма
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«Балаклава» усилит оборону Крыма 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: yarregion.ru
Крымские пограничники получат новый сторожевой корабль «Балаклава».
Сторожевой корабль «Балаклава», построенный на Ярославском судостроительном заводе, будет нести службу в береговой охране Крымского управления Пограничной службы ФСБ РФ.
Как сообщили в пресс-службе предприятия-изготовителя, после проведения необходимых работ «Балаклаву» отправят для достройки в Севастополь, где пройдут государственные испытания.
Корабли этой серии предназначены для охраны государственной границы, дозорной службы в прибрежной зоне. Длина сторожевика — 50 метров, скорость — не менее 28 узлов.
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