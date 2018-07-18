Испытания «Сармата» завершены

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Минобороны завершило бросковые испытания МБР «Сармат» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны завершило цикл бросковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат», сообщили СМИ.
Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонной промышленности и Минобороны, военные при помощи специалистов Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры за последние шесть месяцев произвели три бросковых пуска ракеты из шахтной установки полигона Плесецк.
«Все они были признаны успешными, заявленная программа испытаний выполнена в полном объеме», — заявил источник издания.
Он добавил, что анализ «конструктивных и технических решений МБР» удовлетворил командование РВСН и руководство ракетной промышленности, а соответствующие доклады были сделаны «высшему военно-политическому руководству».
По данным издания, пуски первых трех «Сарматов» проходили с массогабаритной «болванкой» вместо боевой разделяющейся головной части, а результаты пусков позволяют специалистам перейти к этапу летно-конструкторских испытаний МБР, которые начнутся в 2018 году.
Напомним, выступая с посланием Федеральному собранию в прошлом году, президент Владимир Путин рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейшем ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».
В июне 2018 года Путин на приеме в Кремле в честь лучших выпускников военных вузов сообщил, что ракетный комплекс «Авангард» поступит в войска в ближайшее время, комплекс «Сармат» — уже через год.
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