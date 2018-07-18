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Раскрыто основное преимущество «Кинжала»
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Раскрыто основное преимущество «Кинжала» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Дальность полета гиперзвуковой ракеты «Кинжал» примерно в три раза выше, чем у ее сухопутного прототипа — ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом в среду, 18 июля, РИА Новости сообщил источник в военной сфере.
По его словам, «Кинжал», установленный на истребитель МиГ-31К, может поражать цель на расстоянии около 1,5 тысячи километров. Таким же этот показатель будет в случае запуска ракеты с бомбардировщика Ту-22М3, добавил собеседник агентства.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский связал это преимущество не с какими-либо техническими доработками, а с законами физики.
«Энергетика баллистической ракеты, запускаемой с земли, расходуется на преодоление силы земного притяжения, в то время как авиационной ракете не нужно ее преодолевать и тратить энергию на разгон по горизонтали — ей вообще не нужно разгоняться, так как сам самолет во время пуска летит на сверхзвуке», — объяснил он.
Причиной разработки «Кинжала» Мураховский назвал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который не позволяет создавать оружие наземного базирования с такой дальностью поражения. Он был подписан в 1988 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.
Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, это модернизированная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.
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