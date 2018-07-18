Раскрыты возможности новейших «Кинжалов»

Источник рассказал о превосходстве новейших «Кинжалов» над «Искандерами»

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" может поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ее сухопутный прототип — ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая ставится сегодня на истребители МиГ-31К и по сути является адаптацией ракеты комплекса "Искандер" под авиационный носитель, имеет дальность поражения 1,5 тысячи километров, то есть в три раза больше по сравнению со своей сухопутной версией", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в случае запуска "Кинжала" с бомбардировщика Ту-22М3, на которым также планируется устанавливать эти ракеты, его дальность поражения будет примерно такой же.

России Как пояснил РИА Новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский , такое увеличение дальности поражения ракеты по сравнению с "Искандером" без каких-либо ощутимых ее доработок связано с тем, что авиационной ракете не в такой мере нужно преодолевать притяжение Земли, как при пуске с суши.

"Дело в том, что энергетика баллистической ракеты, запускаемой с земли, расходуется на преодоление силы земного притяжения, в то время как авиационной ракете не нужно её преодолевать и тратить энергию на разгон по горизонтали — ему вообще не нужно разгоняться, так как сам самолёт во время пуска летит на сверхзвуке", — сказал эксперт.

По его словам, другой причиной "превращения "Искандера" в "Кинжал" стали ограничения на разработку новых ракет наземного базирования такого класса в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

"В силу ограничений договора об РСМД мы не имеем права создавать оружие наземного базирования с такой дальностью поражения, сейчас мы в короткие сроки получили нового ракету — сильно унифицированную с ракетой "Искандера", что значительно удешевляет производство и упрощает управление, головки самонаведения и система боевого применения у них аналогичные", — сказал Мураховский.

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Весной десять МиГ-31, оснащенных "Кинжалами", заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

Комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи — на дальностях до 500 километров.