Москва и Вашингтон закатали в бетон ядерный паритет

Президенты России и США обсудили на саммите в Хельсинки вопросы ядерного паритета и сокращения вооружений. По словам Владимира Путина, российская сторона передала американским коллегам записку с предложениями о продлении договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Российский лидер заявил также о необходимости соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Как крупнейшие ядерные державы, мы несем ответственность за международную безопасность. Считаю важным отладить диалог по проблематике стратегической стабильности», — подчеркнул Путин.

С необходимостью контроля над ядерным оружием согласился и Дональд Трамп

Сергей Шойгу. Накануне саммита тему ядерной безопасности заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . Он заметил, что ядерный паритет между Россией и США «надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны, что называется, „забетонировать“ ядерный паритет»». «На фоне других угроз, которые проистекают от Альянса… наши вооруженные силы и наш военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры», — заверил Песков. Слова официального представителя Кремля прозвучало на фоне очередных слухов о намерениях США выйти из ДРСМД, о чем ранее предупреждал глава Минобороны России

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым Рональдом Рейганом в 1987 году. По его условиям стороны должны были уничтожить все ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 1500 километров. С советской стороны это были РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14, крылатые ракеты наземного базирования РК-55, ракеты малой дальности ОТР-22 «Темп-С» и ОТР-23 «Ока». Американцы уничтожили ракеты MGM-31C Pershing II («Першинг-2») и BGM-109G (крылатая ракета «Томагавк» наземного базирования) и ракеты малой дальности «Першинг-1А». К 1 июня 1991 года на территории СССР было уничтожено 1 846 ракет, 825 пусковых установок и 812 корпусов головных частей, а в США соответственно 846 ракет и 289 пусковых установок.

"It is high time that America’s European allies, in particular France & Germany, criticised the #Kremlin’s behaviour, which is a threat not just to the #INFtreaty but to them. " — @steven_pifer#RuleOfLaw #HybridWarhttps://t.co/RlPUX2yaU7 pic.twitter.com/f5p4K1b5ei— Defending Democracy (@DefendDemocracy) 7 декабря 2017 г. После начала украинского кризиса Россия и США с завидным постоянством обвиняют друг друга в нарушении документа времен конца холодной войны. Россия отмечает, что Штаты изготовили и используют на основе ступеней баллистических ракет Minuteman и Trident ракеты-мишени HERA, LRALT и MRT для испытания систем ПРО. Таким образом Пентагон при необходимости в любой момент может создать нужное количество боевых ракет. Кроме того, на вооружении США стоят ударные беспилотные летательные аппараты дальностью более 500 километров. Формально они подпадают под действие договора, но Штаты не отказываются от боевых дронов. В свою очередь американцы обвиняют российскую сторону в разработке комплекса РС-26 «Рубеж», крылатой ракеты увеличенной дальности Р-500 для системы «Искандер» и ракеты 9М729, считающейся сухопутной версией морского комплекса «Калибр». К выходу из ДРСМД подталкивают Трампа конгрессмены и сенаторы. Разорвав договор Штаты могут развернуть в Восточной Европе ракеты, зона поражения которых доходит практически до Урала.

От будущего договора ДРСМД фактически зависит судьба другого международного соглашения — СНВ-3. В 2017 году американский Конгресс запретил Пентагону и Госдепартаменту выделять средства на реализацию договора в случае, если Россия не будет выполнять условия ДРСМД. Именно с подписания СНВ-3 Дмитрий Медведев Барак Обама планировали начать «перезагрузку» российско-американских отношений. Стороны обязаны обмениваться телеметрическими данными, получаемыми в ходе испытательных пусков, и обсуждать спорные вопросы в рамках двусторонней консультативной комиссии. Формально договор действует до 2021 года, но с возможностью продления на пятилетнйи срок.

Как отметил News.ru преподаватель Военного университета Министерства обороны, полковник в отставке Владимир Карякин, в записке, которую передала российская сторона Трампу, могло говориться о новых видах вооружений, которые должны попасть под ограничения.

«Стороны заинтересованы ограничить количество гиперзвуковых ракет и разрабатываемых ядерных зарядов малой мощности. Как правило, переговоры по разоружению ведутся в комплексе с обсуждением политических вопросов, таких как Крым, снятие санкций», — предположил Карякин.

По мнению эксперта, для США традиционно сдерживающим фактором является Европа, которая боится развертывания российских ракет и потому препятствует выходу Америки из ДРСМД, но и Россия заинтересована в его корректировке.

«Договор был заключен несколько десятилетий назад, за это время многое изменилось. Свои ракеты средней дальности появились у Китая, Ирана, других наших южных соседей, арсенал которых необходимо учитывать в военном планировании. Кроме того, Россия также нуждается в ракетах-мишенях, используемых для испытания собственных систем ПВО и ПРО», — заметил Карякин, добавив, что реальным прогрессом в этом вопросе было возвращение к обсуждения технических вопросов в формате российско-американской консультативной группы.