В НАТО назвали связанные с покупкой Турцией С-400 риски

Планы Турции по покупке российской системы противоракетной обороны C-400 позволят «известному противнику» НАТО глубоко изучить истребители F-35, которые используются в Европе, заявил командующий ВВС альянса, американский генерал Тод Вольтерс.
По его словам, С-400 может понять способности F-35, и это «не в пользу коалиции», передает Reuters.
Он отметил, что должностные лица США и НАТО не хотят, чтобы С-400 собирала информацию об истребителях Lockheed Martin F-35, так как они будут использоваться в Европе.
По данным ВВС США, к концу года в Европе (Норвегии, Великобритании и Италии) будет в общей сложности 40 самолетов F-35. Еще 24 истребителя поставят в следующем году. Закупки F-35 Турцией в связи с этим подвержены риску, и ей придется столкнуться с санкциями в случае приобретения С-400.
При этом Анкара уже получила свой первый самолет F-35, однако он пока будет находиться в Соединенных Штатах.
«Турки должны сделать выбор. Они либо собираются остаться частью НАТО, либо собираются перебраться в российский лагерь в смысле обороны», — сказал советник ВВС в отставке Дэвид Дептула.
По его словам, НАТО никогда не интегрирует систему C-400 в свою систему противовоздушной обороны, так как это предоставит России данные о тактике и процедурах работы альянса. Опасна и эксплуатация F-35 рядом с системой С-400, так как ЗРС сможет получить данные об этом самолете.
В начале июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не оставит без ответа возможно решение Вашингтона ввести санкции против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
В США опасаются, что стремление Анкары одновременно приобрести F-35 и С-400 привет к тому, что секретная информация о малозаметном американском истребителе «утечет» в Москву.