«Кинжал» ударил по самолюбию США

«Кинжал» сильно бьет по самолюбию США

Россия провела серию успешных испытаний комплекса «Кинжал» и начала адаптировать его для установки на бомбардировщик. Об этом сообщает американская разведка, по информации которой боевое применение «Кинжала» начнется в 2020 году. Ранее в США утверждали, что «Кинжал» вообще не относится к гиперзвуковому оружию, и вместо него эффективнее использовать крылатые ракеты. Почему внимание американцев приковано к «Кинжалу»?

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщил о 12 успешных испытаниях российской аэробаллистической ракеты «Кинжал» на истребителях МиГ-31. Теперь началась адаптация ракеты под бомбардировщик (таким должен оказаться Ту-22М3, который сможет нести до четырех «Кинжалов» вместо одного на МиГ). Последние три успешных испытания состоялись в июле, когда ракета поразила цель на расстоянии около 800 километров. К боевому применению комплекс будет готов уже к 2020 году.

Эти ракеты способны поражать вражеские авианосцы, крейсеры, фрегаты и эсминцы. Дальность полета «Кинжала» в 2 тыс. километров избавляет самолет-носитель от необходимости заходить в зону действия вражеской ПВО. Гиперзвуковая скорость (в 10 раз быстрее звука) позволяет ракете быстро приблизиться к цели, а способность интенсивно маневрировать, обходя опасные зоны, делает ее неуязвимой для систем ПВО и ПРО. CNBC отмечает, что в сейчас у США нет средств защиты от «Кинжала».

Впервые о «Кинжале» мир узнал из мартовского послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Кроме «Кинжала» речь шла о таких новейших российских вооружениях, как ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник», ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», подводный беспилотник «Посейдон» и лазерном оружии.

Впрочем, первые оценки на Западе были скептическими. Американское авторитетное издание The National Interest утверждало, что «Кинжал» вообще не относится к гиперзвуковому оружию из-за отсутствия прямоточного воздушно-реактивного двигателя, поэтому ракета якобы является разновидностью аэробаллистического боеприпаса наземного комплекса «Искандер» на твердом топливе и управляемой на всей протяженности полета.

Также издание утверждало, что подобные ракеты разрабатывает только Россия. Однако аэробаллистическими ракетами обладают Китай (CH-AS-X-13) и Израиль (Rampage). Впрочем, издание War Is Boring выражало сомнения в применимости аэробаллистических ракет. Издание полагает, что поражать широкий спектр дальних целей можно с помощью существующих крылатых ракет.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев нисколько не удивился тому, что американцы, которые изначально пренебрежительно высказывались о новом российском оружии, теперь говорят о нем в совершенно другом ключе и не называют фейком.

Первичные оценки американцев он назвал фантазиями по дискредитации российских военных разработок. Однако сам факт того, что американцы сразу начали писать об этом оружии, указывало на достигнутый Россией технологический прорыв, «который сильно бьет по самолюбию США».

«Новые системы вооружений полностью лишают Вашингтон возможности военного доминирования в мире. Американцы постепенно начинают это осознавать. Особенно обращает внимание тот факт, что о неудачных испытаниях больше говорили политики, а военные отмалчивались», — сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что в свое время США критически отзывались о крылатых ракетах «Калибр», но сомнения закончились, когда ими был нанесен первый удар по позициям террористов в Сирии . «Россия не собирается всячески доказывать американцам на словах, что обладает самым современным оружием. Мы будем и дальше заниматься своим делом, а когда надо ударить, то ударим, и они убедятся, что оно действует», — отметил эксперт.

По его словам, России была даже выгодна игра американцев, которые изначально несерьезно отнеслись к тому же «Кинжалу».