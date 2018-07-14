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На Украине сложилась плачевная ситуация с ПВО
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Украинский генерал рассказал о плачевной ситуации с ПВО 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
На Украине сложилась плачевная ситуация с противовоздушной обороной, поскольку большая часть ракет для ЗРК производится в России, а остальные сняты с вооружения. Об этом написал в своем блоге на портале "Обозреватель" генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец.
По утверждению генерала, у украинской ПВО есть определенный потенциал, который, в первую очередь, заключается в наличии зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1".
В то же время, отметил он, все производство ЗРК и научная база остались в России, а киевские власти не торопятся отремонтировать даже имеющиеся в наличии комплексы.
Кроме того, добавил он, имеются проблемы с порохом и ракетами. В частности, ракеты для ЗРК С-300 производятся в России, а ракеты для С-125 сняты с вооружения даже на Украине. Отсутствуют в стране и боеприпасы для комплексов С-200.
"Что касается ракет — то мы используем старый парк, который остался на базах, складах. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух и не один раз благодаря "наивысшей степени" руководства государства и руководства Вооруженных сил. Дай бог, чтобы дальше такое не повторилось", — резюмировал Уманец.
Ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко призвал разработать ракеты, которые могли бы достать до Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, он предложил завершить разработку ракет "Гарпун" и "Гром-2", чтобы их дальность достигала нескольких тысяч километров. При этом генерал признал, что у Киева будут проблемы с реализацией подобных программ из-за международных ограничений. В частности, максимальная дальность ракеты класса "земля-земля" составляет 300 километров.
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Комментарии22  Ещё 5 источников 
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