Истребитель будущего или просто рекламный ролик?

«Просто рекламный ролик»: смогут ли Франция и Германия создать истребитель шестого поколения

Французская компания Dassault Aviation опубликовала ролик, в котором впервые представила визуальную концепцию истребителя шестого поколения. Ни технические параметры, ни название будущей машины пока не известны. В прошлом году Париж и Берлин объединили усилия, чтобы создать самолёт, который станет частью боевой воздушной системы будущего. Однако пока европейцы обладают только машиной четвёртого поколения. Эксперты считают идею перескочить через ступень развития авиатехники и приступить сразу к созданию сверхсовременных летательных аппаратов не слишком удачной. О перспективах Старого Света в области авиастроения — в материале RT.

Французская авиастроительная компания Dassault Aviation опубликовала видеоролик, в котором раскрыла внешний вид разрабатываемого истребителя нового поколения. Ролик был опубликован на YouTube 3 мая, но привлёк внимание СМИ только сейчас.

Предполагается, что новый истребитель должен в будущем заменить стоящий на вооружении французской армии самолёт четвёртого поколения Dassault Rafale. Эксперты отмечают сходство аэродинамической схемы представленного французами самолёта с обтекаемой формой проектируемого американского истребителя шестого поколения F/A-XX. Есть некоторое сходство и с предыдущим истребителем Dassault Aviation — Dassault Rafale. Эксперты предполагают, что речь идёт о двухместном самолёте. Другие подробности о проектируемой машине пока неизвестны. Не разглашается и название будущего аппарата.

«Истребитель будущего»

В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подписали соглашение о разработке нового европейского истребителя следующего поколения. Предполагалось, что первые планы по созданию новых машин авиастроители обеих стран должны будут представить уже в середине 2018 года. Политики уделяют большое внимание совместному оборонному проекту. Комментируя итоги состоявшейся 19 июня 2018 года встречи с Ангелой Меркель , французский президент рассказал о прогрессе в этом вопросе.

«Переходим к конкретным мерам по запуску двух крупных программ в сфере военной техники. Речь идёт о такой программе по созданию сухопутной техники, как «Танк будущего», и о программе авиационной боевой техники «Истребитель будущего», — заявил Макрон.

Великобритания и Италия. Союзники по ЕС НАТО намерены перескочить через пятое поколение, приступив сразу к созданию авиатехники шестого поколения. Сейчас во Франции производятся истребители четвёртого поколения Dassault Rafale, в Германии на вооружении стоят истребители Eurofighter Typhoon того же поколения. Eurofighter Typhoon выпускает консорциум Eurofighter GmbH, в котором, помимо ФРГ, участвуют Испания

Следует отметить, что оба самолёта вызывали достаточно серьёзные нарекания у экспертов. Например, в мае 2018 года немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило о непригодности большей части стоящих на вооружении ВС ФРГ истребителей для участия в военных операциях. По сведениям издания, проблемы создала система охлаждения датчиков передвижения самолётов противника. Из-за массовых неисправностей истребители просто не отвечают заявленным функциям. Однако бундесвер утверждает, что ФРГ выполняет обязательства по линии НАТО.

И Rafale, и Eurofighter относятся к классу ударных истребителей-бомбардировщиков, призванных не только бороться с противником в воздухе, но и наносить бомбовые удары по наземным целям.

Разработка французского Dassault Rafale стартовала ещё в 1970-х годах, в 1986 году состоялся первый полёт истребителя, а серийное производство началось только в 2000 году.

Однако потенциальные зарубежные заказчики больше десяти лет просто не обращали внимания на эту новинку. Не дождавшись контрактов, в 2011 году французское руководство объявило о намерении прекратить выпуск Rafale, если экспортные заказы так и не появятся. Спас проект Нью-Дели — в 2012 году Индия заказала у Dassault Aviation крупную партию многофункциональных истребителей. Впоследствии экспортные контракты были подписаны с Катаром и Египтом

Поколение шесть

Сейчас европейские производители намерены совершить резкий технологический рывок, перейдя от строительства истребителей четвёртого поколения сразу к производству «техники будущего». Для этого Dassault Aviation и Airbus объединяют свои усилия, результатом чего должно стать создание не просто боевых самолётов, а «Боевой воздушной системы будущего» (Future Combat Air System, FCAS), которая будет включать в себя и пилотируемую авиатехнику, и БПЛА, и крылатые ракеты. Предполагается, что эта комплексная боевая система сможет координироваться со спутниками, сухопутными и морскими войсками.

Работу планируется завершить в период между 2035 и 2040 годом, отмечается на сайте Dassault Aviation.

Осенью прошлого года оборонное подразделение Airbus, компания Airbus Defense and Space, официально представило собственную концепцию «истребителя будущего New Fighter», который должен стать одним из звеньев FCAS. Выступая на конференции, представитель корпорации Антуан Ноге подчеркнул, что самолёт разрабатывается в рамках франко-германской инициативы по укреплению суверенитета.

Впрочем, о будущих характеристиках New Fighter пока почти ничего не известно. Компания анонсировала, что самолёт будет обладать малозаметностью, большим радиусом боевых полётов, современными датчиками и системами связи с БПЛА и спутниковой группировкой. Кроме того, разработчики надеются оснастить истребитель принципиально новым оружием. В первую очередь речь идёт о лазерных системах.

За исключением отдельных деталей, похожими характеристиками обладают уже выпущенные в России США истребители пятого поколения. В США были разработаны многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor и многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения Lockheed Martin F-35. Оба самолёта обошлись американскому бюджету в астрономические суммы. Так, к 2014 году стоимость программы по разработке F-35 достигла $1,3 трлн, что не могло не сказаться на конечной цене истребителей. Эксперты отмечают, что европейский истребитель шестого поколения может побить американский рекорд.

В России созданием самолётов аналогичного класса занимается ОКБ имени П. О. Сухого. В 2013 году было начато мелкосерийное производство перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

В целом эксперты комментируют амбициозные планы европейских производителей с заметным скепсисом. В частности, они отмечают, что европейский истребитель шестого поколения вполне может побить американский рекорд по затратам на разработку и создание.

«Сейчас неизвестно, какой будет технологическая среда в 2040-х годах, сохранится ли боевая пилотируемая авиация в современном виде. Возможно, что будет осуществлён переход на БПЛА. В принципе, идея перескочить через одно поколение имеет право на существование, хотя её нельзя назвать слишком хорошей», — отметил в интервью RT заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, заявка Dassault Aviation на создание «самолёта будущего» пока ничем не подкреплена.

«Чтобы говорить о том, к какому поколению будет относиться этот самолёт, сначала нужно получить его тактико-технические характеристики. Самолёт должен в реальных условиях показать, на что он способен. Пока это просто рекламный ролик», — считает Литовкин.

Активные дискуссии о самолётах пятого и шестого поколений имеют скорее спекулятивный характер, чем практический, уверен эксперт. Самолёт пятого поколения может найти применение только на высокотехнологичной войне между ведущими державами, которая невозможна в силу существования у них ядерных арсеналов. Сейчас Франция и Германия просто хотят показать, что тоже могут построить такой самолёт, считает Виктор Литовкин.

Впрочем, с политической точки зрения это стремление эксперты считают вполне логичным — в отношениях США и Евросоюза за последнее время наметилась явная тенденция к охлаждению. В этих условиях полагаться только на поставки американских вооружений было бы просто неразумно.

«Звенья одной цепи»

Особенно негативное впечатление на европейские страны произвели попытки Вашингтона оказать давление на партнёра по НАТО — Турцию , чтобы та отказалась от приобретения российских ЗРК С-400. США пригрозили расторгнуть с турецкой стороной контракт на поставку истребителей F-35. По мнению экспертов, в Европе многие поняли, что тоже могут стать объектом шантажа, если какие-то их действия не устроят Белый дом.

Не обошлось без разногласий и во время проходящего в эти дни саммита НАТО: Дональд Трамп в ультимативном тоне потребовал, чтобы страны — участницы альянса вдвое нарастили расходы на оборону, а также обвинил германские власти в том, что они якобы полностью зависят от России. Ответом на эти выпады, а также введённые США против европейских стран торговые ограничения станет большее обособление ЕС от заокеанского партнёра, считают эксперты.

Например, Рим уже отказался от закупки американских истребителей F-35, мотивировав это решение национальными интересами.

Как пояснил в интервью RT руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков , сейчас европейские страны вкладывают в оборонные проекты серьёзные средства, активность развивается по линии Европейского оборонного агентства.