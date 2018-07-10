Статус-6: российская торпеда Судного дня

«Царь-бомба» — так называлась мощнейшая атомная бомба, которая когда-либо взрывалась. Произошло это над Новой Землей в 1961 году. Вспышка от взрыва была такой яркой, что ее видели в находящемся в 900 км норвежском Вардё.

Атомное чудовище имело взрывную силу в 50 мегатонн. Это больше, чем полторы тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки , или же в десять раз больше всей взрывной энергии всей Второй мировой войны.

Ширина ядерного гриба, появившегося после взрыва, на земле составляла 40 км, гриб поднимался в высоту на высоту 64 км.

Если бы взрыв произошел в населенном районе, то ожоги третьей степени получили бы и на расстоянии в 100 км. Взрывная волна выбивала стекла даже на расстоянии в 900 км.

Но «Царь-бомба» — лишь наполовину такая же мощная, как оружие массового уничтожения, которое, якобы, сейчас создается в России

Это было в ноябре 2015 года, во время встречи президента Владимира Путина с представителями Министерства обороны и ВПК в Сочи . Камеры «Первого канала», государственного российского телеканала, на первый взгляд случайно на какой-то миг задержались на диаграмме, лежащей на столе перед одним из генералов.

Она описывала подводное оружие массового поражения под названием «Статус-6». Гигантская торпеда с ядерным зарядом, созданная для «уничтожения важных объектов инфраструктуры в прибрежных районах противника и гарантированного стойкого поражения больших территорий с помощью радиоактивного заражения».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позднее выразил сожаление по поводу того, что секретные материалы были скомпрометированы подобным образом. Но то, как по-любительски это было сделано, может, напротив, указывать на то, что утечка была вполне сознательной.

НАТО. Вскоре после этого правительственная « Российская газета » опубликовала информацию о некоторых деталях подводного оружия, подтверждающую мнение, что торпеда Судного дня должна использоваться, прежде всего, для сдерживания США

Огромная радиоактивная волна

По информации газеты, «Статус-6» — гибрид гигантской торпеды и самоуправляемого дрона.

Вероятно, она имеет 24 метра в длину и 1,6 метра в диаметре. Встроенный атомный реактор обеспечивает максимальную скорость в 180 км/час. Дальность действия достигает 10 тысяч километров. Глубина, на которой торпеда должна действовать, составляет тысячу метров. Это нужно для того, чтобы ее не могли «услышать» с помощью соответствующего подводного оборудования НАТО.

Торпеда в состоянии достичь береговой линии США из любой точки Северного полушария. Кроме этого, ее чрезвычайно сложно обнаружить, поскольку на низких скоростях она идет очень тихо.

Больше всего пугает ядерный заряд в 100 мегатонн.

Это почти в два раза больше, чем самая мощная атомная бомба, сконструированная на сегодняшний день.

Кроме того, части уранового заряда заменены на изотопы кобальта-59. При взрыве этот изотоп преобразуется в исключительно радиоактивный кобальт-60, период полураспада которого составляет более пяти лет.

«Российская газета» утверждает, что подобное оружие гарантирует уничтожение всего живого: даже в бункерах, рассчитанных на спасение от ядерного удара, не выживет никто.

Именно в силу высокой степени радиоактивного заражения испытания кобальтовых бомб никогда не проводились.

По словам экспертов, подводный взрыв такой силы вызовет цунами высотой до 500 метров. Если представить себе сценарий, когда торпеда запускается из внешней части Осло-фьорда, то она потопит большую часть всего живого в губерниях Эстфолл (Østfold) и Вестфолл (Vestfold), а потом цунами унесет всё оттуда и с берегов Осло-фьорда к побережью Южной Норвегии.

Только высоко расположенные части котловины Осло избегут уничтожения, но радиоактивная волна сделает большие территории Южной Норвегии непригодными для жилья на жизни многих поколений.

На американском Восточном побережье торпеда Судного дня нанесет еще больший урон. Вероятно, она предназначена для того, чтобы уничтожить американские базы Военно-морского флота и населенные центры.

Диаграмма, которую можно найти в российской Википедии, показывает, что при взрыве кобальтовой бомбы в 100 мегатонн у Нью-Йорка сам взрыв уничтожит территорию радиусом в 72 км. Потом мегацунами двинется вглубь страны, уничтожая все на своем пути.

Ученые подсчитали, что там, где равнины, тотальные разрушения будут на территории на расстоянии до 500 км.

Вдобавок к этому ветер может разнести существенное радиоактивное загрязнение на расстояние в 1700×300 км — вплоть до Миссисипи.

Все это уходит корнями в советские времена

В декабре 2016 года Пентагон подтвердил, что оружие создается. Оно получило обозначение «Каньон». Это произошло сразу после того, как торпеда-беспилотник была испытана под водой с подводной лодки класса «Саров», на три года раньше, чем ожидалось.

Дрон создали в Санкт-Петербурге бюро «Рубин» , которое занимается конструированием подлодок. У «Рубина» многолетний опыт в создании российских стратегических ракетных подлодок.

Дальнейшие испытания системы оружия, по всей вероятности, пройдут в Баренцевом море недалеко от норвежской границы.

«Хабаровск» имеет корпус, который напоминает о лодках класса «Борей», новейших стратегических атомных подводных лодках, но он несколько короче. «Хабаровск» сможет транспортировать шесть дронов «Статус-6» в специально сконструированных (вместо шахт для ракет) торпедных трубах, диаметр которых составляет 1,6 метра.

Российские планы создания гигантской ядерной торпеды не новы. В начале 1950-х годов был начат совершенно секретный проект Т-15, целью которого было создание торпед с водородными бомбами в качестве боеголовки.

Межконтинентальные атомные ракеты тогда еще не были созданы, и возможность уничтожить американские военно-морские базы и прибрежные города с помощью гигантских цунами казалась очень привлекательной. Но размер торпеды по сравнению с подлодками, а также недостаточный радиус действия положили конец проекту.

Когда физик-ядерщик Андрей Сахаров создал «царь-бомбу» в 1961 году, он предложил также возобновить проект Т-15 с новой гигантской бомбой. Теперь Сахаров видел перед собой атомную торпеду, которая могла бы достичь американского берега с расстояния в несколько сотен километров.

Когда Сахаров представлял (руководству) российского ВМФ свои планы создания оружия, которое уничтожило бы так много мирного населения, присутствовавшие на заседании ужаснулись.

«Мне стало стыдно, и я больше никогда не обсуждал эти планы», — писал Сахаров в своих мемуарах.

Позднее Сахаров стал активистом борьбы за мир, был выслан из СССР (так в оригинале — прим. ред.) и удостоен Нобелевской премии мира.

«Нарушенный баланс»

Сегодня можно спросить себя: а что же изменилось во взгляде русских на оружие массового поражения.

«Планы американской противоракетной обороны в Европе нарушили стратегический баланс. И почти естественно, что Россия ищет альтернативные способы для своего ядерного оружия, с помощью которых оно может обойти защитную стену», — говорит капитан третьего ранга и старший преподаватель Штабного училища Вооруженных сил Томас Сленсвик (Thomas Slensvik).

Его поддерживает подполковник Тормуд Хейер (Tormod Heier) из Института Вооруженных сил.

«Мы возвращаемся к логике холодной войны. Будучи уверенным в том, что на ядерную атаку можно ответить, никто не осмелится напасть первым. В каком-то смысле это создает стабильность», — говорит он.

Он рассматривает «Статус-6» исключительно как оружие возмездия, рассчитанное на сдерживание. И утечка, вероятно, была тщательно спланирована.