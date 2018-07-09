Русский «Порубщик-2» станет «грозой спутников»

Россия создает самолет для борьбы с космическими спутниками потенциального противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в оборонно-промышленном комплексе РФ.

По его словам, бортовое оборудование противоспутникового самолета будет «принципиально» новым, что позволит ему радиоэлектронными средствами подавлять абсолютно любые цели, будь они на земле, воде или в воздухе, в том числе и в космосе.

Источник агентства уточнил, что космическими целями самолета станут обеспечивающие радиосвязь и навигацию спутники. По его словам, пока новый самолет называется «Порубщик-2», так как заменит в Воздушно-космических силах самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП «Порубщик», однако может и сменить наименование.

К настоящему моменту уже создан эскизный проект «Порубщика-2», а вскоре специалисты приступят к опытно-конструкторской работе.