В МО рассказали о боевых возможностях ЗРС С-500

Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» сможет сбивать блоки межконтинентальных баллистических ракет, а также уничтожать наземные обьекты противника.
В состав зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 войдет комплекс противоракетной обороны, который сможет сбивать атакующие наземные объекты баллистической ракеты средней дальности и даже боевые блоки межконтинентальных ракет. Об этом корреспонденту программы «Военная приемка» рассказал командующий первой армией ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин.
«В составе С-500 будет зенитно-ракетные комплексы противоракетной обороны. Она получит возможность сбивать атакующие наземные объекты, баллистические ракетами средней дальности и даже боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет», — рассказал Демин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовиться к серийному производству зенитной ракетной системы С-500.