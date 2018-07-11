Какое оружие и у кого покупает Россия

Мы привыкли гордиться российским оружием, его качеством, узнаваемостью и популярностью в других странах. По итогам 2017 года только ленивый не говорил о том, что портфель заказов на отечественную продукцию военного назначения вырос до рекордных 56 миллиардов рублей, а доходы от экспорта вооружения — до 16 миллиардов.

Этот показатель, естественно, затмевает другой — импорт в Россию оружия. Однако, вопреки какому-то привычному заблуждению, он есть и его объём равен, не много не мало, сумме, которая будет направлена на разработку вооружения в 2018 году.

Счёт идёт на сотни

«Если раньше импорт составлял порядка одного-двух миллионов долларов, то в последние годы мы вышли за цифру 100 миллионов долларов и выше», — ещё в 2012 году заявил журналистам замдиректора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов.

Приведённые им цифры подтверждаются данными Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Эксперты подсчитали, что с 2010 по 2017 годы в Россию было поставлено оружия и комплектующих на 799 миллионов долларов, причём больше всего в 2014 году — аж на 202 миллиона. Хотя ещё в 2010 объём импорта военной техники и техники двойного назначения равнялся всего 22 миллиона, в 2011 — 11 миллионов долларов.

Значительную долю поставок при этом заняла воздушная техника. У Чехии , например, было куплено четыре многоцелевых двухмоторных самолёта L-410 Turbolet. У Франции — три лёгких вертолёта AS-350/AS-550. Израиль в 2010-2014 годах оказался основным поставщиком беспилотников для ВВС России: у Тель-Авива Москвой было куплено восемь средних разведывательных устройства I-View-150 и 12 летательных аппаратов UAV.

Была приобретена и техника покрупней. В частности, в начале 2010-х очень резонансной оказалась сделка по покупке у Италии бронеавтомобилей Iveco LMV. Многие специалисты тогда недоумевали, зачем брать и принимать на вооружение иностранную машину при наличии бронеавтомобиля «Тигр», который к тому же и превосходит конкурента по своим характеристикам. Возможно, именно поэтому руководство Минобороны закупило 358 единиц техники вместо 1775, запланированных изначально.

Ещё одна масштабная сделка по покупке у Франции вертолётоносцев «Мистраль» так и не состоялась. А ведь тогда бы объём импорта одномоментно перевалил бы за миллиард долларов — именно в такую сумму была оценена общая стоимость контракта.

Главный «клиент»

Однако основным импортёром вооружения в Россию до недавнего времени были далеко не страны Запада. В том же 2014 году на западные поставки приходилось всего четверть всего объёма. Львиная же доля поступала из Украины

Именно на долю восточного соседа приходится 686 из 799 миллионов долларов, потраченных Россией на зарубежную технику. Впрочем, это с учётом имевшихся у двух стран связей в оборонно-промышленном комплексе логично. Ещё со времён СССР звенья производственной цепочки были разбросаны по частям союза, вот и приходилось России покупать у Украины двигатели для кораблей и самолётов. Например, для производства учебно-боевых самолётов Як-130 Россия закупала двигатели АИ-222 — за 2009-2017 годы аж 218 штук.

Среди поставленной техники числятся и шесть газотурбинных двигателей ДС-71 и ДТ-59 для фрегата «Адмирал Григорович» и ещё четыре ДТ-59 для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Однако известно, что в итоге эти установки были заменены движками, созданными на предприятии «ОДК-Сатурн».

Приобретала Москва и самолёты целиком — 19 штук Ан-140 и 15 единиц — Ан-148.

Согласно всё тем же данным SIPRI, в 2013-2017 году Россия осталась главным «клиентом» Украины — и это на фоне периодически воспламеняющегося конфликта в Донбассе и публичных заявлений об отказе торговать со «страной-агрессором».

«Несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт в Украине, который начался в 2014 году, импорт оружия правительством Украины оставался очень небольшим за период 2013-17 годов», — констатировали исследователи, отметив, правда, что точные оценки невозможны из-за отсутствия надёжных источников.

Вероятнее всего, речь всё же идёт об исполнении уже заключённых контрактов при отсутствии новых. Подтверждают это и цифры: после пика поставок на общую сумму в 169 миллионов долларов в 2016 году наступил спад. В 2017 году в Россию Украиной было продано оружия всего на 34 миллиона.

К слову, после начала конфликта на Украине в 2014 году от импорта оружия в Россию отказалась и Европа. За эти четыре года единственной «зарубежной покупкой» Москвы, помимо того, что было поставлено Киевом, стало грузовое судно Alican Deval, купленное у Турции