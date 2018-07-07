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Россия проводит испытания «летающего радара»
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Россия проводит испытания «летающего радара» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России проводятся активные испытания А-100 — российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданного на базе самолета Ил-76МД-90А, сообщает «Интерфакс».
Предполагается, что поставки этого самолета в войска начнутся в 2020 году.
Как отмечает информированный источник, одно из главных достоинств комплекса — его радиопрозрачность.
«Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров», — сообщил он, подчеркнув, что ни один в мире комплекс не обладает такими возможностями.
А-100 — это следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, они применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. У них выше дальность обнаружения воздушных и морских целей, больше количество одновременно сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации.
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