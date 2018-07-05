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Су-25 сделали символом независимости США
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Российский Су-25 сделали символом независимости США 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Американский аэрокосмический музей Сан-Диего поздравил американцев с Днем независимости США, опубликовав фотографию российских истребителей-штурмовиков Су-25. Снимок появился на странице учреждения в Facebook.
«Счастливого Дня независимости от нашей семьи из аэрокосмического музея Сан-Диего!.. Приходите к нам, чтобы почтить память величайших героев в истории космоса», — говорится в сообщении музея.
В качестве иллюстрации к посту сотрудники поставили изображение Су-25, которые в полете «рисуют» российский триколор.
Пользователи Facebook моментально заметили грубую ошибку работников музея. Некоторые из них в шутку предположили, что фотография прямо свидетельствует о вмешательстве России в дела Америки. «Серьезно, ребята, в названии вашего музея есть слова "воздух" и "космос", а вы напортачили с этим», — заявили комментаторы.
На снимок обратили внимание представители российского издательско-полиграфического комплекса «Гангут», заметив, что фото взяли из их группы без разрешения.
Музей никак не прокомментировал ошибку. Кроме того, его сотрудники уже более 18 часов не удаляют снимок российских штурмовиков со своей страницы.
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