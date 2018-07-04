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Российский спецназ сбил беспилотник
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Российский спецназ сбил беспилотник из нового боевого модуля 

Деловая газета «Взгляд» 4 июля 2018
Фото: ТАСС
Подразделение спецназа Южного военного округа сбило беспилотник из нового дистанционно-управляемого комплекса «Арбалет-ДМ» в ходе тренировки.
«Арбалет-ДМ» был установлен на бронемашине «Тигр». Огонь по «вражескому» беспилотнику велся с дистанции до полутора километров, передает «Вести.ру» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В ведомстве сообщили, что «Арбалет-ДМ» позволяет увидеть и распознать цель на расстоянии до двух с половиной километров. Комплекс имеет инфракрасную камеру, способную действовать на расстоянии полутора километров в любое время суток.
Оружием модуля является тяжелый пулемет «Корд» калибром 12,7 мм, но его также можно заменить на автоматический гранатомет или противотанковые ракеты.
Напомним, в конце июня одно из подразделений Южного военного округа получило первые бронеавтомобили «Тигр-М», оснащенные новейшим боевым модулем «Арбалет-ДМ».
Впервые бронеавтомобили «Тигр-М» с «Арбалетами» были продемонстрированы на Параде Победы в мае 2016 года.
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