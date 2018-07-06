Литва решила защититься от России «Патриотами»

Литва задумала защититься от России американскими комплексами Patriot

По ее словам, противовоздушная оборона альянса нуждается в усилении. «Комплексы Patriot могут быть установлены на подводные лодки или на территории Литвы», — заявила Грибаускайте.

По ее словам, Россия ежедневно осуществляет агрессию в отношении Литвы. «Идет нетрадиционная война. Только в 2017 году они осуществили 15 тысяч кибератак против нашей экономической и энергетической инфраструктур, а вмешательство в нашу внутреннюю политику было усилено», — заметила она.

«Москва строит ядерный реактор (Белорусскую АЭС — прим. «Ленты.ру») в Белоруссии всего в 40 километрах от Вильнюса, самой густонаселенной части нашей страны. Это — инструмент угрозы и геополитического давления. Тот, кто находится далеко [от России], может игнорировать опасность, но не мы. Мы помним о жестокой и незаконной оккупации Крыма и вторжении в Украину», — подчеркнула президент Литвы.

По словам Грибаускайте, страны Балтии и Польша ощущают угрозу агрессии на наших границах, особенно «перед лицом неоднократных учений российской армии на наших границах и в Балтийском море, кибератаками и милитаризацией калининградского анклава». «Мы находимся под растущей осадой России. Европейское единство и НАТО остаются фундаментальными бастионами нашего выживания», — добавила она.

В июне президент Литвы заявила, что страна готова защищаться в случае военного вторжения России. Угрозу вторжения Грибаускайте оценила как «значительную», а также отметила, что западные страны относятся к России слишком мягко и недооценивают угрозу.