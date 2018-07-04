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В России испугались F-35 и проверили С-500
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В России испугались F-35 и проверили С-500 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
НПО «Алмаз», входящее в концерн «Алмаз-Антей», уделит особое внимание работам над системами противоракетной обороны (ПРО). Об этом в среду, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет предприятия.
«Особые усилия планируется направить на развитие системы ПРО с расширением использования многорубежного подхода к построению системы обороны», — отмечается в документе.
Также в документе говорится, что «Алмаз» займется созданием современных активных фазированных антенных решеток для систем и комплексов ПВО-ПРО.
Одной из задач предприятия названо проведение «ОКР по созданию системы, разрабатываемой в интересах повышения эффективности управления силами и средствами авиации и ПВО». В отчете уточняется, что «основным направлением работ является проведение предварительных испытаний созданного опытного участка, корректировка ракетно-конструкторской документации, реализация замечаний и рекомендаций по результатам предварительных испытаний».
В настоящее время НПО «Алмаз» проводит опытно-конструкторские работы по повышению эффективности управления силами и средствами авиации и ПВО. В рамках программы создан опытный участок новой системы управления.
Также в среду источник «Интерфакса» сообщил, что в России идут испытания элементов новой системы ПВО С-500 «Прометей».
В мае американский телеканал CNBC сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система успешно поразила цель на дальности свыше 480 километров, что более чем на 80 километров превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний. Тогда же телеканал отметил, что С-500 способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
В апреле гендиректор НИИ приборостроения имени Тихомирова (входит в концерн «Алмаз-Антей») Юрий Белый заявил, что российские самолетные радары с активными фазированными антенными решетками способны отслеживать американские малозаметные истребители F-22 Raptor.
НПО «Алмаз» является одним из ведущих разработчиков систем ПВО-ПРО, в частности, таких комплексов, как С-400 «Триумф» и С-500.
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