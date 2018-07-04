Американское оружие захватили военные

В Сирии военные захватили американские противотанковые комплексы

Сирийские военные продемонстрировали новые трофеи, взятые в боях за провинцию Даръа. Речь идет о большом количестве бронетехники, артиллерийских орудиях, минометах, а также различных боеприпасах и стрелковом оружии.

Как сообщает сирийское информагентство SANA , военным также достались американские противотанковые комплексы TOW американского производства. Данные ПТРК активно использовались боевиками.

Отметим, что комплекс стоит на вооружении армий около 40 стран. Дальность поражения ПТРК составляет от 15 до 3750 метров. Ракета с боевой частью массой 22 килограмма пробивает броню за динамической защитой толщиной до 900 миллиметров и наводится на цель по проводам или радиоканалу.