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Американское оружие захватили военные
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В Сирии военные захватили американские противотанковые комплексы 

Российская Газета 1 час назад
Сирийские военные продемонстрировали новые трофеи, взятые в боях за провинцию Даръа. Речь идет о большом количестве бронетехники, артиллерийских орудиях, минометах, а также различных боеприпасах и стрелковом оружии.
Как сообщает сирийское информагентство SANA, военным также достались американские противотанковые комплексы TOW американского производства. Данные ПТРК активно использовались боевиками.
Отметим, что комплекс стоит на вооружении армий около 40 стран. Дальность поражения ПТРК составляет от 15 до 3750 метров. Ракета с боевой частью массой 22 килограмма пробивает броню за динамической защитой толщиной до 900 миллиметров и наводится на цель по проводам или радиоканалу.
Прибывшие в Сирию российские военные советники нашли "противоядие" от TOW — они научили сирицев небезыственой тактике "танковой карусели", когда танки стреляют поочередно, сменяя друг друга на рубеже после каждого выстрела. Кроме того, сирийских танкистов обучили грамотно использовать особенности рельефа и инженерные сооружения — танковые окопы.
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