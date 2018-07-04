Названо лучшее оружие России

Россия располагает минимум шестью типами вооружения, тактико-технические характеристики которых превосходят лучшие западные аналоги, сообщает «Военно-промышленный курьер».

В список, опубликованный российской газетой, входят стационарный ракетный комплекс стратегического назначения с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), высокозащищенный танк Т-14 на унифицированной боевой платформе «Армата», мобильная многоканальная зенитная ракетная система дальнего действия С-500, мобильный ударный противоспутниковый комплекс «Нудоль» и наземный мобильный комплекс радиоэлектронного подавления спутниковой связи «Тирада-2С».

Издание отмечает, что, по словам вице-премьера правительства России Юрия Борисова, новейшие образцы вооружения войска должны получить в 2018-2027 годах.