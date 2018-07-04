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Названо лучшее оружие России
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Названо лучшее оружие России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия располагает минимум шестью типами вооружения, тактико-технические характеристики которых превосходят лучшие западные аналоги, сообщает «Военно-промышленный курьер».
В список, опубликованный российской газетой, входят стационарный ракетный комплекс стратегического назначения с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), высокозащищенный танк Т-14 на унифицированной боевой платформе «Армата», мобильная многоканальная зенитная ракетная система дальнего действия С-500, мобильный ударный противоспутниковый комплекс «Нудоль» и наземный мобильный комплекс радиоэлектронного подавления спутниковой связи «Тирада-2С».
Издание отмечает, что, по словам вице-премьера правительства России Юрия Борисова, новейшие образцы вооружения войска должны получить в 2018-2027 годах.
В июле 2018 года член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что «у нас ракетное вооружение великолепное, но его мало в войсках», тогда как «у американцев оружие хуже нашего, но его много в войсках».
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