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Россия испытала дальнобойную ракету для С-400
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Источник: Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400 

ТАСС 2 часа назад
Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "ракета может быть принята на вооружение до конца лета".
>> «Триумф» России: смогут ли США перехитрить С-400
В Концерне ВКО "Алмаз-Антей" не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.
По данным Минобороны, 40Н6Е способна поражать цели на максимальную дальность 400 км. По неподтвержденным данным, наибольшая высота стрельбы ракетой достигает 185 км. Установочная партия 40Н6Е, как сообщалось в открытых источниках, была выпущена в конце 2013 года. В 2015 году Минобороны впервые заявило об успешной стрельбе этой ракетой по воздушной мишени.
С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей. На сегодняшний день система может вести стрельбу на дальность до 250 км.
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