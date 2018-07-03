Россия испытала дальнобойную ракету для С-400

Источник: Россия завершила госиспытания дальнобойной ракеты для С-400

Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На полигоне Капустин Яр завершились госиспытания дальнобойной ракеты 40Н6Е системы С-400. Межведомственная комиссия признала их успешными, подписан соответствующий акт", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "ракета может быть принята на вооружение до конца лета".

По данным Минобороны, 40Н6Е способна поражать цели на максимальную дальность 400 км. По неподтвержденным данным, наибольшая высота стрельбы ракетой достигает 185 км. Установочная партия 40Н6Е, как сообщалось в открытых источниках, была выпущена в конце 2013 года. В 2015 году Минобороны впервые заявило об успешной стрельбе этой ракетой по воздушной мишени.

С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей. На сегодняшний день система может вести стрельбу на дальность до 250 км.