На Украине пообещали «неожиданность» России

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Игорь Воронченко анонсировал усиление украинского флота бронекатерами, которые сулят противнику «неожиданность». Такое заявление Воронченко сделал в интервью «Радио Свобода».
Он рассказал, что уже подписал акты о включении в состав флота четырех малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК). Всего на вооружении украинского флота 6 МБАКов проекта 58155 (типа «Гюрза-М»).
«Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью», — пообещал вице-адмирал.
Он заявил, что бронекатеры эффективны в прибрежной зоне, привлекаются к охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек и лиманов и хорошо подходят для Азовского моря, поскольку имеют малую осадку.
Также он рассказал, что в ближайшее время украинский флот получит десантно-штурмовые катера типа «Кентавр».
«Вскоре два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружен российский ВМФ», — заявил командующий.
По словам Воронченко, «Кентавры» более маневренные и скоростные и имеют большую, чем у российского аналога, десантовместимость — до 31 человека.
Глава ВМС также заверил, что создание украинского «москитного флота», способного в ближней морской зоне отразить возможное нападение противника, завершится к 2020 году.