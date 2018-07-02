На Украине пообещали «неожиданность» России

Украина готовит «неожиданность» для России

Он рассказал, что уже подписал акты о включении в состав флота четырех малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК). Всего на вооружении украинского флота 6 МБАКов проекта 58155 (типа «Гюрза-М»).

«Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противник столкнется с неожиданностью», — пообещал вице-адмирал.

Он заявил, что бронекатеры эффективны в прибрежной зоне, привлекаются к охране коммуникаций, инфраструктуры портов, гаваней, устьев рек и лиманов и хорошо подходят для Азовского моря, поскольку имеют малую осадку.

Также он рассказал, что в ближайшее время украинский флот получит десантно-штурмовые катера типа «Кентавр».

«Вскоре два "Кентавра" будут спущены на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные "Рапторы", которыми вооружен российский ВМФ», — заявил командующий.

По словам Воронченко, «Кентавры» более маневренные и скоростные и имеют большую, чем у российского аналога, десантовместимость — до 31 человека.

Глава ВМС также заверил, что создание украинского «москитного флота», способного в ближней морской зоне отразить возможное нападение противника, завершится к 2020 году.