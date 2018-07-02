Новейшую французскую БМП уничтожили в Мали

Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали

В Сети появилось видео поврежденной новейшей французской колесной боевой машины пехоты VBCI. В самом начале видно, что в башне БМП начинают взрываться боеприпасы, из открытых люков вырываются языки пламени, начинает валить густой черный дым.

После таких повреждений восстановить бронемашину практически невозможно, скорее всего она будет списана.

VBCI считается на Западе одной из лучших в своем классе. Эта 26-тонная машина обладает повышенной бронированной защитой, которая способна противостоять пулям крупнокалиберных пулеметов и малокалиберных снарядов.

Она способна транспортировать 9 пехотинцев, собственный экипаж составляет 2 человека — водитель и наводчик. Последний находится в одноместной башне, вооруженной 25-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом с боекомплектом в 620 выстрелов и 1400 патронов соответственно.

Attaque à la voiture piégée contre une patrouille conjointe #Barkhane et #FAMa (véhicules blindés + éléments à pied) le 1er juillet 2018 au quartier II de #Gao dans le nord du #Mali. Plusieurs civils tués par l’explosion, de nombreux blessés civils et militaires. pic.twitter.com/Y1ypMl43O6— Jigi (@JigiAfrica) 1 July 2018

Мощность двигателя 550 л.с. Максимальная скорость передвижения по шоссе — 100 км/ч. Запас хода — 750 км.