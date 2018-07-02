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Новейшую французскую БМП уничтожили в Мали
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Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали 

Российская Газета 2 июля 2018
Фото: Кадр из видео
В Сети появилось видео поврежденной новейшей французской колесной боевой машины пехоты VBCI. В самом начале видно, что в башне БМП начинают взрываться боеприпасы, из открытых люков вырываются языки пламени, начинает валить густой черный дым.
После таких повреждений восстановить бронемашину практически невозможно, скорее всего она будет списана.
VBCI считается на Западе одной из лучших в своем классе. Эта 26-тонная машина обладает повышенной бронированной защитой, которая способна противостоять пулям крупнокалиберных пулеметов и малокалиберных снарядов.
Она способна транспортировать 9 пехотинцев, собственный экипаж составляет 2 человека — водитель и наводчик. Последний находится в одноместной башне, вооруженной 25-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом с боекомплектом в 620 выстрелов и 1400 патронов соответственно.
Мощность двигателя 550 л.с. Максимальная скорость передвижения по шоссе — 100 км/ч. Запас хода — 750 км.
Российские военные эксперты в качестве недостатка данной машины указывали на то, что вооружение и боекомплект не изолированы от личного состава, что может очень негативно сказаться в ходе выполнения боевых задач. Как видно по трагедии в Мали, их прогноз полностью оправдался.
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