«Ракету Путина» испытают по-новому 

Ракеты комплекса «Кинжал» испытает Ту-22М3, сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства в оборонно-промышленном комплексе России, гиперзвуковое вооружение ракетного комплекса «Кинжал» будет испытано на дальнем сверхзвуковом бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М3.
Источник отметил, что один самолет будет испытывать сразу несколько ракет. При этом он не назвал точных сроков начала испытаний, а агентство подчеркивает, что пока не получило официального подтверждения приведенной выше информации.
О создании в России ряда современнейших образцов оружия, в том числе гиперзвукового ракетного комплекса авиабазирования «Кинжал» в феврале в ходе своего послания Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин. Тогда глава государства отметил, что выпускаемые «Кинжалом» ракеты смогут «гарантированно» преодолевать любые системы противоракетной обороны.