«Ракету Путина» испытают по-новому

Ракеты комплекса «Кинжал» испытает Ту-22М3, сообщает ТАСС

По словам собеседника агентства в оборонно-промышленном комплексе России, гиперзвуковое вооружение ракетного комплекса «Кинжал» будет испытано на дальнем сверхзвуковом бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М3.

Источник отметил, что один самолет будет испытывать сразу несколько ракет. При этом он не назвал точных сроков начала испытаний, а агентство подчеркивает, что пока не получило официального подтверждения приведенной выше информации.