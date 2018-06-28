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США раскрыли способ борьбы с С-400
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Пентагон обозначил способы борьбы с С-400 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Reuters
Способ противодействия российской зенитной ракетной системе С-400 совместно ищут американские ВВС и сухопутные войска, сообщил глава Командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс на встрече с журналистами.
«У нас имеются средства, которые мы сведем воедино применительно к разведке, командованию и управлению, а также различным системам ведения огня на большую дальность», — сказал Холмс, отвечая на вопрос о том, как взаимодействуют ВВС и сухопутные войска США для поиска возможностей поражения С-400, передает ТАСС.
Он не стал уточнять, разрабатываются ли специально в этих целях гиперзвуковые ракеты.
У Холмса также спросили, закладывается ли в программное обеспечение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 информация, которая позволяет противостоять С-400.
«Скажу лишь, что мы создаем файлы с данными о боевых задачах, оптимизированные под различные регионы, в которых применяется этот самолет», — сказал он.
Он не смог пояснить, были ли контакты в небе над Сирией между российскими истребителями пятого поколения Су-57 и американскими истребителями пятого поколения F-22. Холмс сказал, что F-22 размещены на Ближнем Востоке, Россия на короткое время разместила Су-57 в Сирии, и они «находились на одном и том же театре военных действий в одно и то же время, но больше на эту тему я говорить не буду».
Ранее в четверг сообщалось, что США предлагают Германии отказаться от закупки европейских самолетов четвертого поколения Eurofighter Typhoon в пользу американских истребителей пятого поколения F-35, так как в ином случае Германия окажется не способна преодолеть российскую противовоздушную оборону.
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