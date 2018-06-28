«Торнадо» сдувает китайцев 

Россия выпустила на мировой рынок вооружений реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г». Планируется, что глубокая модернизация легендарной системы БМ-21 «Град», стоящей на вооружении более чем 60 стран мира, заинтересует иностранных заказчиков.
РСЗО «Торнадо-Г» разработана на тульском научно-производственном объедении «СПЛАВ» (входит в состав НПК «Техмаш» госкорпорации Ростех). Как сообщила пресс-служба Ростеха, НПО уже получило необходимые разрешения на демонстрации системы за рубежом. РСЗО «Торнадо-Г» были приняты на вооружение российской армии в 2013 году и в настоящее время эксплуатируются в войсках.
Для системы разработан новый твердотопливный неуправляемый 122-миллиметровый реактивный снаряд. Использование нового топлива позволило существенно увеличить дальность поражения по сравнению с его «пороховым» предшественником, с 30 до 40 километров. В случае необходимости новая РСЗО может стрелять также старыми, пороховыми снарядами «Града», которых еще со времен СССР немало осталось на советских складах. Новая автоматическая система управления огнем «Капустник-БМ» позволила сократили расчет с трех до двух человек. Благодаря ей «Торнадо-Г» можно развернуть всего за шесть минут, не выходя из кабины. А покинуть позицию система может до того, как достигнет цели последний снаряд.
Учения артиллеристов с применением реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Наши ребята обрушили шквал ракет на противника! pic.twitter.com/5YYmAPIVR3— Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) 16 сентября 2017 г.
Также конструкторы подвергли глубокой модернизации более тяжелую советскую РСЗО «Смерч». Плод этой модернизации, — РСЗО «Торнадо-С», — принят на вооружение в 2016 году. Однако в экспорт модернизированный «Смерч» пока не пошел. РСЗО «Град» была принята на вооружение еще в 1963 году. Захотят ли иностранные покупатели приобрести его обновленную версию и не предпочтут ли «Торнадо-Г» иностранным конкурентам?
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский смотрит на перспективы нового РСЗО на зарубежном рынке скептически.
«С одной стороны, вроде бы рынок достаточно обширен, и система «Град» проявила себя как надежное, относительно дешевое и эффективное оружие. С другой стороны, большинство стран третьего мира, пользующиеся «Градами», вполне довольны стоящими у них на вооружении советскими РСЗО и не собираются покупать какие-то пусть более «продвинутые», но и более дорогие системы. Так что очереди толпящихся за «Торнадо-Г» покупателей ждать не стоит», — сделал прогноз эксперт в комментарии News.ru.
По мнению Мураховского, новые российские РСЗО может приобрести Алжир. «С Алжиром у нас налажено тесное и плодотворное сотрудничество в области приобретения вооружений, и алжирцы заинтересованы в новых, надежных системах, но, скорее всего, это будут не очень большие партии», — предположил он.
Еще в качестве потенциального покупателя «Торнадо-Г» Мураховский видит Индию. Но Дели, скорее всего, после закупки небольшой партии, будет настаивать на полной или частичной передаче технологий производства. Основными конкурентами модернизированного «Града» будут, по мнению эксперта, китайские РСЗО.
«Китай за последнее время наваял немало реактивных систем разного калибра. С ними «Торнадо-Г» в основном и будут конкурировать», — подытожил Мураховский.