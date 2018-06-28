«Торнадо» сдувает китайцев

Россия выпустила на мировой рынок вооружений реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г». Планируется, что глубокая модернизация легендарной системы БМ-21 «Град», стоящей на вооружении более чем 60 стран мира, заинтересует иностранных заказчиков.

РСЗО «Торнадо-Г» разработана на тульском научно-производственном объедении «СПЛАВ» (входит в состав НПК «Техмаш» госкорпорации Ростех ). Как сообщила пресс-служба Ростеха, НПО уже получило необходимые разрешения на демонстрации системы за рубежом. РСЗО «Торнадо-Г» были приняты на вооружение российской армии в 2013 году и в настоящее время эксплуатируются в войсках.

Учения артиллеристов с применением реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г". Наши ребята обрушили шквал ракет на противника! pic.twitter.com/5YYmAPIVR3— Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) 16 сентября 2017 г. Для системы разработан новый твердотопливный неуправляемый 122-миллиметровый реактивный снаряд. Использование нового топлива позволило существенно увеличить дальность поражения по сравнению с его «пороховым» предшественником, с 30 до 40 километров. В случае необходимости новая РСЗО может стрелять также старыми, пороховыми снарядами «Града», которых еще со времен СССР немало осталось на советских складах. Новая автоматическая система управления огнем «Капустник-БМ» позволила сократили расчет с трех до двух человек. Благодаря ей «Торнадо-Г» можно развернуть всего за шесть минут, не выходя из кабины. А покинуть позицию система может до того, как достигнет цели последний снаряд.

Также конструкторы подвергли глубокой модернизации более тяжелую советскую РСЗО «Смерч». Плод этой модернизации, — РСЗО «Торнадо-С», — принят на вооружение в 2016 году. Однако в экспорт модернизированный «Смерч» пока не пошел. РСЗО «Град» была принята на вооружение еще в 1963 году. Захотят ли иностранные покупатели приобрести его обновленную версию и не предпочтут ли «Торнадо-Г» иностранным конкурентам?

«С одной стороны, вроде бы рынок достаточно обширен, и система «Град» проявила себя как надежное, относительно дешевое и эффективное оружие. С другой стороны, большинство стран третьего мира, пользующиеся «Градами», вполне довольны стоящими у них на вооружении советскими РСЗО и не собираются покупать какие-то пусть более «продвинутые», но и более дорогие системы. Так что очереди толпящихся за «Торнадо-Г» покупателей ждать не стоит», — сделал прогноз эксперт в комментарии News.ru.

По мнению Мураховского, новые российские РСЗО может приобрести Алжир . «С Алжиром у нас налажено тесное и плодотворное сотрудничество в области приобретения вооружений, и алжирцы заинтересованы в новых, надежных системах, но, скорее всего, это будут не очень большие партии», — предположил он.

Еще в качестве потенциального покупателя «Торнадо-Г» Мураховский видит Индию. Но Дели , скорее всего, после закупки небольшой партии, будет настаивать на полной или частичной передаче технологий производства. Основными конкурентами модернизированного «Града» будут, по мнению эксперта, китайские РСЗО.