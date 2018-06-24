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Американцы признали слабость перед Су-34
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СМИ США назвали российский Су-34 лучшим ударным истребителем в мире 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Боевая машина предназначена для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях.
Авторитетное американское военно-историческое издание Military Watch назвало российский Су-34 наиболее передовым ударным истребителем в мире, способным наносить удары в радиусе 1 100 километров в любое время суток и при любых погодных условиях.
Издание отмечает, что Су-34 был принят на вооружение в 2014 году и после модернизации стал наиболее передовым ударным истребителем мира. Его применение в Сирии показало, что истребители могут держать под контролем почти весь Ближний Восток, а при размещении в Калиниграде — поражать объекты на территории Германии, Скандинавии и Прибалтики.
Герметичное устройство кабины позволяет совершать полеты без кислородных масок до высоты десять тысяч метров, а расположение пилотов не друг за другом, а рядом — не дублировать элементы управления. Самолет развивает скорость 1900 километров в час и способен нести до восьми тонн боевой нагрузки.
В качестве ближайших аналогов тридцатьчетверки MW называет китайский J-16 и американский F-15.
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Комментарии109  Ещё 4 источника 
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