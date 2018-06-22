Решительный отказ: почему Россия прекращает выпуск своих самых мощных ракет «Протон»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости о решении прекратить работу над проектом «Протон» после того как будут сделаны последние ракеты-носители по уже заключенным контрактам. Дальше «Роскосмос» предполагает использовать исключительно «Ангару». Сколько времени может занять переход на новую ракет-носитель и как он повлияет на российскую космическую отрасль.

Кто использует «Протон»?

«Протоны» были главной рабочей лошадкой коммерческих запусков «Роскосмоса», несмотря на свою сравнительно высокую аварийность. Основная причина — цена. В 90-е и 2000-е основными конкурентами российской ракеты были американская Delta IV Heavy и европейская Ariane 5. Ни та, ни другая по цене и близко не могли подойти к российскому «Протону».

После появления Falcon 9 начались ценовые подвижки и стоимость запуска «Протона» опустилась аж до $65 млн Впрочем, стоит оговориться, Falcon 9 еще ни разу не показал заявленных возможностей по выводу на низкую опорную орбиту. Если возможности «Протона» уже многократно опробованы, то максимальный груз в 22,8 тонн американский Falcon на орбиту еще ни разу не отправлял. Однако это не связано с техническими возможностями ракеты, просто редко требуется выводить такую массу на опорную околоземную орбиту. Поэтому «Протоны» чаще всего используют для вывода космических аппаратов на геостационарную и другие орбиты, требующие существенных энергетически затрат. Например, «Протон» выводит на орбиту Красной планеты аппараты проекта «ЭкзоМарс-2020».

Минусы «Протона»

Основные недостатки «Протона» связаны с его возрастом.

Во-первых, разработка этой тяжелой ракеты началась в 1961 году, когда использование как топлива несимметричного диметилгидразина, он же гептил, было нормой. Сейчас этот вариант горючего для ступеней ракеты не устраивает ни по своим экологическим качествам, ни по удельному импульсу двигателей, использующих его.

Вторая проблема «Протона» — это его аварийность, которая выше, чем у большинства конкурентов. На данный момент на 404 пуска ракеты-носителя приходится 49 неудач. Это привело к высокой стоимости страхования рисков при запусках спутником «Протоном» еще с 2013-2014 годов.

Отдельно отметим зависимость пусков «Протона» от единственного стартового стола на Байконуре . В случае ухудшения отношений между Россией и Казахстаном российская тяжелая ракета мгновенно станет заложником ситуации. При определении стоимости аренды Байконура казахстанская сторона имеет возможность спекулировать на «ужасных» последствиях, наносимых степи гептилом.

Проблемы операции «Преемник»

Глядя на список недостатков «Протона» может покааться, что его уже давно пора менять. Однако, чем Россия может заменить ракету 60-летней давности? Рогозин полагает, что на смену должна прийти «Ангара», которую разрабатывали последние 20 лет. Однако и «Ангара» имеет достаточно недостатков и проблем. Контрибуторы Forbes уже писали, почему она не выглядит конкурентноспособной по сравнению с Falcon 9. Однако, добавим еще сложностей: в России пока не налажен выпуск «Ангары». Единственный запуск тяжелой модификации состоялся в 2014 году. Даже если считать, что с первого раза все получилось отлично, в настоящее время Центр им. М. В. Хруничева осуществляет перенос производства из Москвы Омск , что может занять определенное время. Процесс планируется завершить до конца 2019 года, а первые старты «Ангары» вряд ли произойдут раньше 2020, а то и 2021 года.

Стоимость «Ангары» не афишируется, но скорее всего она получится гораздо дороже «Протона», так как создавалась с расчетом на снижение издержек по мере масштабирования ее производства. Однако резкого увеличения количества выпуска ракет в ближайшее время не планируется — на долю «Протона» приходится несколько стартов в год.

Что делать

Останется ли Россия без ракет в случае реализации планов главы «Роскосмоса»? Вовсе нет. Даже сейчас контрактов, в которых предполагается использовать «Протон», более десяти. И запуски назначены в ближайшие годы, а для некоторых контрактов — и в течении 10 лет. Например, с использованием «Протона» в 2020 году будет запущена к Марсу техника для второго этапа международного проекта «ЭкзоМарс-2020». Именно при помощи «Протона» на орбиту предполагается выводить модуль «Наука» для Международной космической станции.

Поэтому «Протоны» будут летать, и еще достаточно долго, по крайней мере пока не начнется постоянное производство «Ангары». Пожалуй, наиболее разумным выводом будет предположить, что Дмитрий Рогозин обозначил ставку «Роскосмоса» на «Ангару». Это нормально, две похожие ракеты российской космонавтике скорее всего просто не потянуть. А в случае затруднений с «Ангарой» у ведомства есть еще несколько лет, чтобы передумать и продлить выпуск «Протона».

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