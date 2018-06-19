Новая российская крылатая ракета полна сюрпризов

Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона

Предшественница Х-32 — массивная крылатая ракета Х-22 — долгое время считалась проклятием всего военно-морского флота США. Она была «специально разработана для уничтожения авианосцев», подчеркивают американские аналитики. А новая ракета наверняка имеет «более широкий круг боевых задач» — вроде уничтожения мостов, военных баз, электростанций и других стратегических объектов инфраструктуры.

По мнению экспертов издания The National Interest, противопоставить этому оружию Пентагону нечего.

Для военных экспертов США характерна странная черта. Вроде бы они говорят о страшной угрозе со стороны русских и сами себя накручивают, но при этом недооценивают размах нашей фантазии и коварства. Что значит «ракету разработали специально для уничтожения авианосцев»? Не много ли чести для авианосцев?

Множество разнообразного оружия было заточено на уничтожение авианосцев еще во времена СССР, но все оно могло с успехом использоваться во многих других областях. Русское вооружение в принципе отличает универсальность. Например, наши машины ЗИЛ умеют тащить по рельсам эшелоны не хуже тепловоза. Наши системы разминирования не только уничтожают минное поле, но и превращают в щебень целые улицы. Ширина колес наших УАЗиков приспособлена к танковой колее — и так далее, и тому подобное. Так что крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 — это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностей.

Чума на оба ваших континента

Подготовка Советского Союза к новой мировой войне началась уже в середине 1920-х годов. Никто тогда точно не знал, что это будет за война и какое оружие станет приоритетным, специалисты могли оперировать только гипотезами и предположениями. Однако военным нужна конкретика: враг убивает не из умозрительного оружия, а из конкретного пулемета.

Хорошо это или плохо, но по своей привычке Генеральный штаб молодой Советской России стал готовиться к любому повороту событий, то есть ко всем войнам сразу. Так, к примеру, появилось новое 15-е Главное управление ГШ ВС СССР: биологическая война. Согласно концепции оной, врага не обязательно бить прямо в лоб — можно действовать, как вирусы, которые внедряются в клетку, а потом используют ее ресурсы для собственных целей. То есть можно вывести из строя тыл вражеского государства, не убивая при этом его граждан, а отправив их по аптекам и койкам через не смертельное, излечимое, но чувствительное заболевание, которое лишит их возможности полноценно работать. Например, коксиеллёз или туляремия.

Уже после Второй мировой войны, когда ракетостроение только делало первые шаги, НИИ особо чистых биопрепаратов из Ленинграда придумало один из самых надежных способов донесения инфекции до «целевой аудитории» — это крылатые ракеты Х-22. Их предлагалось запускать на дальних подступах со стратегических бомбардировщиков Ту-22М. Огибая рельеф местности, ракета заходит на цель и начинает распылять канистры с боевым веществом. Это примерно тысяча литров биологического оружия.

Практические работы над Х-22 начались после постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 17 июня 1958 года. Разрабатывалась ракета сразу в двух вариантах: против точечных целей (например, против армейской группировки противника) и для удара по площадям — целым населенным пунктам. Об уничтожении авианосцев думали в последнюю очередь.

Во второй половине 1970-х годов ракетами Х-22 стали оснащать сверхзвуковые самолеты Ту-22М2 и Ту-22М3, которые могли нести на борту по три ракеты. При этом идею с биологическим оружием окончательно не списывали. А в 1988–1989 годах в Генштабе даже рассматривали вариант с заменой ядерной боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М (также известна как SS-18 Satana) на боевую версию разных штаммов сибирской язвы. После удара по территории США все грозные авианосцы окажутся без тыла и без какой-либо помощи отечества.

Насколько далеко продвинулись отечественные военные биологи — неизвестно. Но, как писал советский учёный-химик Лев Фёдоров в своей книге «Советское биологическое оружие: история, экология, политика», в профессиональной среде ходили слухи об изобретении некого штамма, способного уничтожать только мужчин зрелого возраста. То есть «цель» такой болезни — истребить профессиональную армию, пощадив женщин и детей. Это гуманней обычных бомбежек, тем более ядерных бомб, кроме того, безопасно для инфраструктуры.

К такому варианту войны Пентагон точно не был готов тогда и вряд ли готов сегодня. Его, будем считать, счастье, что Россия стоит на страже режима нераспространения биологического оружия.

Арифметика уничтожения авианосцев

Даже если исходить из того, что дополнительных сюрпризов и особо секретных умений новая разработка не имеет, она имеет вполне достаточно. И если эксперты Пентагона особенно переживают именно за авианосцы, можно вернуться непосредственно к ним.

У армии США 11 авианосцев. Каждый Ту-22М3 может брать на борт три крылатые ракеты Х-22. Получается, для уничтожения всех американских авианосцев нам потребуется всего четыре бомбардировщика Ту-22М3. Причем одна ракета останется неиспользованной.

У России около 40 бомбардировщиков Ту-22 разной степени модернизации, и в скором времени 30 машин дотянут до Ту-22М3. Ракет Х-22 — и того больше. Этого с лихвой хватит для уничтожения вообще всего, что плавает под флагом США.

По сравнению с предшественницей новая крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух-поверхность» Х-32 стала сильнее и умнее. Её дальность — 1000 километров, скорость — 5,4 тыс. километров в час. И она в принципе неуязвима для американского зенитного оружия.

Как подчеркивает капитан 1-го ранга Константин Сивков , Х-32 летит на высоте 40 километров, что на 7 километров выше верхней границы зоны поражения американской зенитной ракеты. Кроме того, Х-32 в два раза быстрее: 1500 против 800 метров в секунду. Ее полет проходит в диапазоне от 3,5 до 4,6 скорости звука. То есть 1100–1500 метров в секунду. Это быстрее пулеметной пули.

Разумеется, если очень нужно, Х-32 можно заправить взрывчатым веществом и направить на авианосец. Дальний рубеж перехвата палубной авиации США колеблется в пределах 700 километров от авианосца. Таким образом, Ту-22М3 может без какого-либо ущерба для себя запустить Х-32 с расстояния в 800 километров — никто даже не почешется.

Детальные расчеты уничтожения ударных группировок потенциального противника уже существуют. Например, крейсер типа «Тикондерога» или эсминец типа «Орли Бёрк» могут сбить одну или две ракеты Х-32. Соответственно, корабельная ударная группировка из двух крейсеров или эсминцев УРО может быть уничтожена при использовании трех самолетов Ту-22М3 с ракетами Х-32.

Залп из 24 ракет Х-32 по авианосной ударной группировке гарантированно станет фатальным и для авианосца, и для кораблей охранения. А 72 ракеты Х-32 потопят две авианосные группировки.

Если оснастить ракеты ядерными боевыми частями, станет окончательно понятно, что дело не в каких-то несчастных авианосцах. А в неуязвимой ракете, которая способна вести разные войны с разным ущербом для врага.

Отсюда вопрос: не слишком ли много денег американских налогоплательщиков тратится на нежизнеспособные авианосные ударные группы?