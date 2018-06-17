«Чёрная акула» погоняет американских индейцев

17 июня 1982 года впервые поднялся в воздух первый опытный образец боевого одноместного ударного вертолёта В-80, впоследствии получившего название К-50 («Чёрная акула»). До снятия с производства в 2009 году легендарная боевая машина успела не только поучаствовать в реальных боевых действиях во время второй чеченской кампании, но также стать героем нескольких зарубежных авиасимуляторов и даже сняться в главной роли в кино.

Вертолёт становится «Акулой»

Решение о разработке нового боевого ударного вертолёта было принято в СССР во второй половине 1970-х годов в связи с испытаниями американского АН-64 «Апач» (Apache). Советским конструкторам необходимо было создать вертолёт, предназначенный в первую очередь для уничтожения бронетехники и укрепленных целей на поле боя. Над созданием новой машины параллельно работали Конструкторское бюро им. Н. И. Камова и КБ им. М. Л. Миля.

В отличие от конкурентов, камовцы до этого занимались исключительно проектированием морских вертолётов и никогда не создавали сухопутных боевых машин. Возможно, именно поэтому команда конструкторов под руководством Сергея Михеева изначально поставила целью создать совершенно уникальную по своим характеристикам боевую машину, не имеющую аналогов ни в Союзе, ни за рубежом.

Первая серийная машина поднялась в воздух в мае 1991 года, и только в 1995 году Ка-50 был принят на вооружение авиации Сухопутных войск России . Между началом серийного производства и постановкой на вооружение вертолёт успел сняться в главной роли в боевике 1993 года. По сюжету, новейшая боевая машина помогает российским военным и американским спецназовцам уничтожать подпольные заводы по производству наркотиков в Афганистане . После выхода фильма за Ка-50 окончательно закрепилось название «Чёрная Акула», впоследствии прославившее вертолёт. В классификации НАТО детище камовцев получило обозначение Hokum («Обманщик»). «Полетать» на Ка-50 можно во многих западных компьютерных авиасимуляторах.

Но вернёмся к оригинальным особенностям «Чёрной Акулы». Первая и, пожалуй, основная из них — соосная винтовая схема, при которой несущие винты расположены один над другим и вращаются в противоположные стороны, а рулевой винт отсутствует. Наличие двух винтов, во-первых, позволяет сократить их длину, делая вертолёт более компактным и менее уязвимым, а, во-вторых, делает машину более манёвренной. Ка-50 стал одним из немногих вертолётов в мире, способным выполнять фигуры высшего пилотажа, в частности, «мёртвую петлю» и воронку.

Одним из явных минусов соосной схемы является риск «схлёстывания» винтов при критических углах атаки, когда во время активного маневрирования несущие лопасти могут пересечься, что приводит к авариям. 3 апреля 1985 года на опытной машине разбился лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Евгений Ларюшин. А 17 июня 1998 года в результате крушения Ка-50 погиб начальник Центра боевой подготовки армейской авиации, Герой Российской Федерации генерал‑майор Борис Воробьев. После исследования причин последней трагедии лётчикам было запрещено выполнять полёты на вертолёте с углом наклона более 70 градусов.

Также на Ка-50 впервые была применена комбинированная броня из стали и углепластика, защищающая кабину пилота и жизненно важные узлы машины, и передовая радиоэлектронная «начинка», включающая в себя эффективные системы слежения и управления огнём.

Самым спорным из конструкторских решений, реализованных в «Чёрной акуле», является одноместная кабина экипажа, не предполагающая наличие оператора-наводчика ракет, предусмотренного на большинстве боевых машин. На Ка-50 функции второго члена экипажа выполняет автоматика. Это позволяло уменьшить размер боевой машины и сэкономить на обучении и подготовке экипажа. Однако во многом именно отсутствие оператора стало причиной отказа от серийного производства Ка-50 в 2009 году и постепенного снятия вертолёта с вооружения. Военные аргументировали свой отказ от «Чёрной акулы» в пользу Ми-28Н («Ночной охотник») разработки КБ Миля и двухместного варианта Ка-52 («Аллигатор») несовершенством автоматики, а также тем, что в случае гибели одного из членов экипажа, в «Чёрной акуле» его попросту некому заменить. В то же время, две «Чёрных акулы», принимавшие в 2000-2001 годах в составе боевой экспериментальной группы участие в боевых действиях в Чечне , заслужили высокие оценки военных.

На данный момент на вооружении ВС России находится 11 вертолётов, все они используются исключительно в целях обучения военных лётчиков.

Опережая традиции

Портал News.ru расспросил военного эксперта, заместителя главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, насколько оправдан был выбор российских военных лётчиков в пользу «Ночных Охотников» и «Аллигаторов» и не ждёт ли Ка-50 в ближайшем будущем второе рождение.

— Насколько, по-вашему, был оправдан отказ военных от «Чёрной акулы»?

— Абсолютного преимущества вертолёт разработки КБ Миля перед «Чёрной акулой» на момент снятия той с производства не имел. С моей точки зрения, камовская машина была куда более инновационным и «прорывным» ударным вертолётом. Ми-28 в тот период, когда принималось решение о снятии Ка-50 с производства, был очень «сырой» машиной. Доведённая до нормального состояния его модификация Ми-28Н появилась уже позднее. Она, кстати, очень многое позаимствовала у камовских машин в плане бронирования, вооружения и радиоэлектронных систем.

— Получается, одноместные боевые вертолёты имеют право на жизнь?

— Наличие второго лётчика-оператора, его необходимость — спорный вопрос. Камовцы пошли нестандартным путём: если пилот самолета-штурмовика может в одиночку справиться со своими задачами, это же под силу и вертолётчику. С одной стороны, это — недостаток, так как уменьшается количество «свободных рук» при выполнении боевой задачи. С другой стороны — преимущество: нет необходимости во второй кабине, уменьшается площадь бронирования, машина становится меньше по размерам, манёвренней. Нехватка оператора компенсируется автоматизацией работы — «умными» ракетами, современными системами наведения, слежения и пр. Силы традиции в головах лётчиков армейской авиации укоренилась достаточно глубоко не только в России. Большинство ударных вертолётов, в том числе и AH-64 Apache, также являются двухместными. У нас же в России главком Сухопутной авиации с 1989 по 2002 годы Виталий Павлов был ярым приверженцем традиций и активно «продавливал» вертолёт разработки КБ Миля. Это во многом и повлияло на принятие решения о снятии «Чёрной акулы» с производства.

— В чём преимущество применённой на вертолётах КБ им. Камова соосной схемы компоновки винтов?

— Что касается схемы компоновки винтов, то это вопрос спорный. Преимущество одновинтовой схемы — это простота, уменьшение лобового сопротивления воздуха, за счёт чего достигается большая скорость. Главный козырь в рукаве «соосной» схемы — большая устойчивость и манёвренность машины, что сказывается на сложности конструкции. И те, и другие вертолёты нужны армии. Я очень рад, что наряду с Ми-28Н российские вооружённые силы используют также двухместный вариант «Чёрной Акулы» Ка-52 («Аллигатор»). Ка-52 имеет функцию командирской машины — лётчики в «Аллигаторе» сидят рядом, на вертолёте больше наборов электронного оборудования, а «Ночной Охотник» используется как основной ударный вертолёт. Кроме того, на базе «Аллигатора» был создан ударный морской вертолёт Ка-52К («Катран»), аналогов которому в мире просто не существует. В этой машине реализованы все инновационные решения, плюс использован колоссальный опыт камовцев по созданию морской вертолётной авиации.

— Возможно, что авиаконструкторы в будущем снова вспомнят о «Чёрной акуле»?

— Это, безусловно, был прорыв в области разработки ударных вертолётов. «Акулу» ещё рано хоронить. Думаю, уже среди вертолётов следующего поколения мы увидим одноместную боевую машину. Современное радиоэлектронное оборудование, в частности, управляемые ракеты, работающие по схеме «выстрелил-забыл», позволяют обходиться без второго члена экипажа.