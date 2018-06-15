Индия вбивает гвозди в гроб Су-57 и переплачивает Франции

Россия не располагает какими-либо уникальными технологиями по созданию истребителей пятого поколения. Все они известны индийским авиаконструкторам. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на Организацию оборонных исследований и разработок министерства обороны Индии.

Индийские разработчики, передают журналисты, «уже владеют всеми подобными технологиями, либо близки к их созданию». Именно на этом основании был забит «последний гвоздь в крышку гроба» российско-индийского проекта Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA).

При этом The Economic Times уточняет, что «мега-сделка, которая должна была поставить Индию в один ряд с США Китаем и Россией», была отменена в пользу решения о дальнейшей покупке уже готовых самолетов «в случае, если возникнет необходимость».

India still talking with Russia on FGFA: Indian Envoy: https://t.co/RYWIYnlm9e via @YouTube— India Tube🔵 (@indiatubedesk) 9 июня 2018 г. Проект FGFA, работа по которому началась еще в 2007 году, предполагал создание индийского истребителя пятого поколения на базе российского Су-57. Общая стоимость проекта оценивалась в сумму около 9 миллиардов долларов, при этом Россия рассматривала партнерство с Индией в качестве источника финансирования выпуска первых Су-57. В итоге был разработан дизайн перспективного индийского самолета, на что Дели потратил 295 миллиардов долларов. Однако впоследствии работа над проектом фактически приостановилась из-за многочисленных разночтений между российской и индийской стороной.

В апреле издание Jane's сообщало о выходе Индии из FGFA из-за технических разногласий. Ранее сообщения об отказе от этого проекта также неоднократно публиковали индийские и западные СМИ.

News.ru выяснило у экспертов, действительно ли индийские авиаконструкторы обладают столь «продвинутыми» и дорогостоящими технологиями, и насколько окончательным является этот разрыв между Москвой и Дели в области разработки новейшего истребителя.

Скупой платит дважды

Замдиректора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварев отметил в беседе с News.ru, что, несмотря на новые сообщения СМИ об отказе от FGFA, на днях высокопоставленный чиновник в минобороны Индии заявил, что совместный с Россией проект по разработке истребителей пятого поколения не аннулирован, работы по проекту продолжаются.

«Сейчас для Индии речь идет о начале опытно-конструкторских работ, которые должны завершиться созданием нескольких опытных экземпляров самолетов. Это очень дорогая разработка. С индийской стороной очень сложно договориться по цене», — полагает эксперт.

По мнению Шварева, Индия сильно проиграет, если в итоге окончательно откажется от разработки перспективного боевого самолета.

«Индийские ВВС остро нуждаются в новых самолетах. Напомню, что не так давно они по баснословной цене приобрели французские истребители Dassault Rafale, которые еще не поступили на вооружение. Думаю, разработка истребителей пятого поколения обойдется Индии не так уж дорого, но в результате страна получит возможность создавать собственные новейшие самолеты», — считает он.

Эксперт надеется, что здравый смысл в индийском Минобороны все-таки возобладает.

«В Рособоронэкспорте мне неоднократно говорили, что с индийской стороной очень сложно договориться по цене. Именно поэтому подобные сообщения «утекают» в СМИ с завидной периодичностью. Однако они говорят о том, что переговоры все-таки продолжаются, хоронить FGFA еще рано», — заключает Шварев.

Нет технологий, денег и времени

Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Андрейя Фролов, комментируя для News.ru ситуацию с проектом FGFA, отметил, что у него не вызывает сомнений, что технологии, необходимые для разработки и создания истребителя, аналогичного Су-57 у индийских военных в действительности отсутствуют.

«В последнее время индийские военные склоняются в пользу закупки уже готовых российских истребителей по мере их создания. Создать собственный истребитель пятого поколения Индии не позволяют ограничения по финансам и времени. На это необходимо потратить несколько миллиардов долларов и несколько лет», — полагает эксперт.

Фролов указал, на то, что индийский авиапарк стремительно приходит в негодность.

«В год Индия теряет по 15-20 боевых самолетов в основном в авариях, произошедших по причине износа техники. Индия приобрела 36 Rafale у Франции на сумму около 8 миллиардов евро, но они должны поступить на вооружение лишь в 2019 году. Разработка собственных истребителей Tejas задерживается. Стране нужно закупать уже готовые машины, причем сделать это быстро», — добавил он.

Военный эксперт также считает, что США не продаст Дели собственные истребители пятого поколения F-35, поскольку боятся утечки секретов конструкции собственного самолета в Россию.