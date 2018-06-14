Может ли НАТО хоть что-то противопоставить «Армате»

Презентация российского танка «Армата» (Т-14) поставила армии НАТО перед необходимостью разработать боевую машину, которая может составить ему конкуренцию.

Таким ответом может стать новый танк «Леопард», проектируемый в Германии (у немецких военных инженеров это традиция со времен Вермахта — давать своим танкам имена отряда кошачьих), считает немецкий журнал Stern.

«Если немцы возьмутся за разработку танка «Леопард-3″, успех Т-14 „Армата“ быстро останется в прошлом», — полагает автор издания.

Главным условием для конкурентоспособных моделей является сокращение их размеров и веса без ущерба работоспособности и выживаемости.

И танки наши модульны

„Танка, построенного по модульной схеме, нет ни в одной армии стран НАТО. Даже самые последние разработки западных стран базируются на классической схеме — то есть такой, когда экипаж сидит во вращающейся башне. Эта схема не менялась со времен Второй мировой войны, поэтому всё, что натовские инженеры называют «новыми» танками, на самом деле представляют собой не более чем модернизацию старой компоновки“, — сказал он „Ридусу“.

Прорывное новшество «Арматы», которое ускользнуло от натовских разработчиков, заключается в том, что в Т-14 экипаж, орудие и двигатель разнесены в отдельные блоки. Это повышает комфорт экипажа, скорострельность танка и его ремонтопригодность.

„Когда экипаж размещается в самой башне, это ограничивает маневренность танка в бою, потому что накладывает ограничения на скорость наводки орудия по горизонтали: у танкистов просто будет кружиться голова от слишком быстрого вращения. В «Армате» же, где башня является «не пилотируемой», она может вращаться с любой скоростью“, — объясняет Леонков.

Кроме того, экипаж модульного танка не будет дышать пороховыми газами — что до сих пор вынуждены делать натовские танкисты. Американцы в последних моделях «Абрамса» установили кондиционеры, чтобы танкисты не задыхались в раскаленной и загазованной башне; но это снова только апгрейд, а не качественный прорыв, подчеркивает эксперт.

Кому он нужен, этот танк

„Вообще, западные военные планировщики исходили до последнего времени из того, что танк как вид вооружения — устаревшая технология, поэтому они не прилагали усилий для создания каких-то новых компоновок этих боевых машин. Более того, американцы, немцы и, самыми последними, французы, вообще прекратили производство новых танков, сочтя, что уже имеющихся им вполне достаточно до того времени, когда они отправятся в музеи военной техники“, — говорит он.

Уверенность в том, что танки теряют свою роль в современных военных конфликтах, присутствовала не только в армиях НАТО. Правительственная армия Сирии длительное время использовала стоящие у нее на вооружение российские танки не по прямому назначению: военные Асада использовали Т-90 в качестве гусеничных тягачей для полевой артиллерии.

И лишь после того, как российские инструктора показали сирийцам, на что способен современный танк, правительственная армия стала применять эти машины по прямому назначению — и им войска Асада обязаны своим победам в поздний период гражданской войны.