В США назвали три смертоносные российские субмарины

Три российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира

Американский аналитический журнал The National Interest составил рейтинг самых смертоносных подводных лодок в мире. В него вошли субмарины, которые либо уже стоят на вооружении, либо которые в скором времени должны поступить в эксплуатацию.

В пятерку лидеров попали три российские атомоходы с ядерными ракетами — американские эксперты охарактеризовали их как«самое смертоносное оружие, которое когда-либо изобретало человечество«.

Фаворитами журнала стали атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» (на вооружение приняты три корабля проекта), субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» (построено семь подлодок, из них пять — в строю), подводные лодки проекта 885 (08850) «Ясень» (построены две, их них в строю — одна).

В пятерку рейтинга также вошли американские субмарины классов «Огайо» и «Колумбия».