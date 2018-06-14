В МИД заявили о «новых» ядерных государствах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что невозможно исключать появления новых государств с военным ядерным потенциалом.
По его словам, заслуга в том, что такие государства пока не появляются состоит в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«Не будь ДНЯО, ядерным оружием к настоящему моменту теоретически могли бы обзавестись до 50 стран. И хотя мы не можем полностью исключить появление новых государств с военным ядерным потенциалом, тем не менее, без договора ситуация было бы гораздо хуже», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны КНДР больше не существует.