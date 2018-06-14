В МИД заявили о «новых» ядерных государствах

В МИД не исключили появления новых государств с военным ядерным потенциалом

По его словам, заслуга в том, что такие государства пока не появляются состоит в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Не будь ДНЯО, ядерным оружием к настоящему моменту теоретически могли бы обзавестись до 50 стран. И хотя мы не можем полностью исключить появление новых государств с военным ядерным потенциалом, тем не менее, без договора ситуация было бы гораздо хуже», — приводит РИА Новости слова Рябкова.