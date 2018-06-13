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Турецкая армия дойдет до «Алтая»
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Турецкая армия дойдет до «Алтая» 

News.ru 20 часов назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Depo Photos
На выставке Eurosatory 2018 крупнейший турецкий производитель бронетехники компания Otokar представила новый лёгкий танк на базе боевой платформы «Тулпар» (Tulpar) с башней 3105 CMI Cererill.
Новый «Тулпар» вооружен пушкой с автоматом заряжания, которая может вести огонь изо всех видов 105-миллиметровых боеприпасов НАТО, а также ПТУР Falarick (Gun Launched Anti-Tank Guided Missile — GLATGM). Как сообщается, легкий танк прошёл испытания в самых сложных климатических условиях и предназначен для решения задач на местностях, где в силу избыточной массы или размера невозможно применить основные боевые танки.
Экипаж нового легкого танка состоит из трёх человек — командира, наводчика и механика-водителя. Машина может быть оснащена системами активной защиты.
Перспективная боевая платформа «Тулпар» — крылатый конь в мифологии тюркских народов — впервые была представлена разработчиками в 2013 году. Тогда это была боевая машина пехоты Tulpar IFV с установленным модулем Mizrak-30 (Мизрак-30), вооружение которого включало в себя 30-миллиметровую автоматическую пушку, 7,62-миллиметровый пулемёт и четыре перспективных ПТУР L-UMTAS турецкого производства с лазерной системой наведения.
В 2016 году новая платформа предстала перед зрителем уже в виде многоцелевого бронетранспортера-амфибии Tulpar-S. Недавно сообщалось, что Otokar оснастил Tulpar-S находящимися на вооружении турецкой армии ПТРК «Корнет-Э» российского производства.

«Алтай» почти не виден

Разработчик «Тулпара» компания Otokar работает и над более амбициозным проектом — первым основным боевым танком турецкого производства «Алтай» (Altay), названного в честь героя войны за независимость Турции 1919-1923 годов генерала Фахретдина Алтая.
В конце февраля 2017 года разработчики заявили о завершении испытаний танка. Однако, до сих пор не назвали дату начала его серийного производства, хотя ориентировочно оно намечено на 2020 год, а поступление на вооружение — на 2022-й.
Одна из главных проблем, с которой столкнулись турецкие танковые конструкторы, — двигатель основного боевого танка. Буквально накануне завершения испытаний Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Mustesarligi, SSM) Минобороны Турции расторгло контракт на создание собственного дизельного двигателя для «Алтая» с турецкой компанией Tumosan. Дело в том, что в качестве партнера по созданию танковых двигателей отечественного производства турки выбрали австрийскую компанию AVL List GmbH. В конце 2016 года после того, как австрийский парламент единогласно принял резолюцию, требующую введения эмбарго на поставки оружия и военных технологий Турции из-за массовых нарушений прав человека, совершенных турецким правительством вслед за неудачной попыткой военного переворота в 2016 году, австрийское правительство запретило AVL List GmbH сотрудничать с Tumosan. Компания, ранее выпускавшая лишь маломощные дизельные двигатели мощностью до 115 л.с., попыталась в дальнейшем найти нового партнера в других странах, но никто не предложил ей выгодных условий.
Прототипы «Алтай» должны оснащаться немецкими дизельными двигателями MTU, но Турция не оставляет надежды перейти к созданию танковых двигателей собственного производства. В конце марта 2017 был подписан меморандум о возможности поставки украинских дизельных двигателей типа 6ТД-3 мощностью 1500 л. с. разработки Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению, однако подписание реального контракта за меморандумом до сих пор не последовало.
При этом амбиции Анкары достойны уважения: перспективным отечественным танком планируют заменить до 30% танкового парка. Принципиальным остается выход на полностью закрытый цикл производства бронетехники. На данный момент сухопутные войска Турции вооружены немецкими танками Leopard различных модификаций и модернизированными версиями старого американского танка M-60.
Полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что ТУРКИ, создавая новые образцы БМП, бронетранспортеров и легких танков, зачастую впоследствии не рассчитывают вооружать ими собственную армию.
«Легкие танки сейчас на мировом рынке вооружений не редкость. Вопрос в том, что им пока не удалось найти реальное практическое применение. Не факт, что турецкая армия захочет покупать «Турпалы». Я в этом сомневаюсь», — выразил мнение эксперт в беседе с News.ru.
По его мнению, основная проблема Турции на данный момент — зависимость от иностранных комплектующих. «Когда нет полного производственного цикла, всегда возникают риски остановки разработки и производства вооружений из-за того, что не удалось договориться с очередным иностранным партнерам. Так происходит с танком Altay. Россия тоже сталкивалась с этой проблемой, когда речь шла о комплектующих производства некоторых стран бывшего СССР», — полагает Мураховский.
Возможно, предположил эксперт, создавая опытные образцы бронетехники, турецкие конструкторы отрабатывают технологии и навыки для дальнейшего перехода к полному циклу производства.
«Эти амбиции достойны уважения, другое дело, что для создания полностью отечественных танков необходимо создать целые отрасли промышленности. Если речь идет о танках, то дело не только в производстве двигателей, но и, например, в электронике. Турции до этого ещё как минимум очень далеко», — заключил Мураховский.
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