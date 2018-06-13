Турецкая армия дойдет до «Алтая»

На выставке Eurosatory 2018 крупнейший турецкий производитель бронетехники компания Otokar представила новый лёгкий танк на базе боевой платформы «Тулпар» (Tulpar) с башней 3105 CMI Cererill.

Новый «Тулпар» вооружен пушкой с автоматом заряжания, которая может вести огонь изо всех видов 105-миллиметровых боеприпасов НАТО , а также ПТУР Falarick (Gun Launched Anti-Tank Guided Missile — GLATGM). Как сообщается, легкий танк прошёл испытания в самых сложных климатических условиях и предназначен для решения задач на местностях, где в силу избыточной массы или размера невозможно применить основные боевые танки.

Turkish defense firm @OtokarAS just introduced Tulpar Light Tank. Equipped with 105mm Gun, state of art Optics and modular armor, it's meant to operate on terrains which demand mobile heavy ground fire power but are inaccessible by Main Battle Tanks. https://t.co/ZOz64rDukZ pic.twitter.com/AisaOTM8kd— AhmAd IbrAhim (@AhmAdTipu7) 12 июня 2018 г. Экипаж нового легкого танка состоит из трёх человек — командира, наводчика и механика-водителя. Машина может быть оснащена системами активной защиты.

Перспективная боевая платформа «Тулпар» — крылатый конь в мифологии тюркских народов — впервые была представлена разработчиками в 2013 году. Тогда это была боевая машина пехоты Tulpar IFV с установленным модулем Mizrak-30 (Мизрак-30), вооружение которого включало в себя 30-миллиметровую автоматическую пушку, 7,62-миллиметровый пулемёт и четыре перспективных ПТУР L-UMTAS турецкого производства с лазерной системой наведения.

В 2016 году новая платформа предстала перед зрителем уже в виде многоцелевого бронетранспортера-амфибии Tulpar-S. Недавно сообщалось, что Otokar оснастил Tulpar-S находящимися на вооружении турецкой армии ПТРК «Корнет-Э» российского производства.

«Алтай» почти не виден

Разработчик «Тулпара» компания Otokar работает и над более амбициозным проектом — первым основным боевым танком турецкого производства «Алтай» (Altay), названного в честь героя войны за независимость Турции 1919-1923 годов генерала Фахретдина Алтая

В конце февраля 2017 года разработчики заявили о завершении испытаний танка. Однако, до сих пор не назвали дату начала его серийного производства, хотя ориентировочно оно намечено на 2020 год, а поступление на вооружение — на 2022-й.

Одна из главных проблем, с которой столкнулись турецкие танковые конструкторы, — двигатель основного боевого танка. Буквально накануне завершения испытаний Управление оборонной промышленности (Savunma Sanayii Mustesarligi, SSM) Минобороны Турции расторгло контракт на создание собственного дизельного двигателя для «Алтая» с турецкой компанией Tumosan. Дело в том, что в качестве партнера по созданию танковых двигателей отечественного производства турки выбрали австрийскую компанию AVL List GmbH. В конце 2016 года после того, как австрийский парламент единогласно принял резолюцию, требующую введения эмбарго на поставки оружия и военных технологий Турции из-за массовых нарушений прав человека, совершенных турецким правительством вслед за неудачной попыткой военного переворота в 2016 году, австрийское правительство запретило AVL List GmbH сотрудничать с Tumosan. Компания, ранее выпускавшая лишь маломощные дизельные двигатели мощностью до 115 л.с., попыталась в дальнейшем найти нового партнера в других странах, но никто не предложил ей выгодных условий.

Прототипы «Алтай» должны оснащаться немецкими дизельными двигателями MTU, но Турция не оставляет надежды перейти к созданию танковых двигателей собственного производства. В конце марта 2017 был подписан меморандум о возможности поставки украинских дизельных двигателей типа 6ТД-3 мощностью 1500 л. с. разработки Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению, однако подписание реального контракта за меморандумом до сих пор не последовало.

При этом амбиции Анкары достойны уважения: перспективным отечественным танком планируют заменить до 30% танкового парка. Принципиальным остается выход на полностью закрытый цикл производства бронетехники. На данный момент сухопутные войска Турции вооружены немецкими танками Leopard различных модификаций и модернизированными версиями старого американского танка M-60.

«Легкие танки сейчас на мировом рынке вооружений не редкость. Вопрос в том, что им пока не удалось найти реальное практическое применение. Не факт, что турецкая армия захочет покупать «Турпалы». Я в этом сомневаюсь», — выразил мнение эксперт в беседе с News.ru.

По его мнению, основная проблема Турции на данный момент — зависимость от иностранных комплектующих. «Когда нет полного производственного цикла, всегда возникают риски остановки разработки и производства вооружений из-за того, что не удалось договориться с очередным иностранным партнерам. Так происходит с танком Altay. Россия тоже сталкивалась с этой проблемой, когда речь шла о комплектующих производства некоторых стран бывшего СССР», — полагает Мураховский.

Возможно, предположил эксперт, создавая опытные образцы бронетехники, турецкие конструкторы отрабатывают технологии и навыки для дальнейшего перехода к полному циклу производства.