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Турция хочет производить С-500
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СМИ: Эрдоган заявил, что предложил Путину производить С-500 совместно с РФ 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал в четверг о сделанном своему российскому коллеге Владимиру Путину предложении совместно производить зенитные ракетные системы С-500. С таким заявлением, как сообщает телеканал A Haber, турецкий лидер выступил в интервью телеканалу 24 TV.
"Я сделал предложение Путину совместно производить С-500", — приводит A Haber слова Эрдогана.
Он не рассказал об ответе президента РФ. Турецкий лидер также не сообщил о том, когда конкретно состоялся разговор между политиками на эту тему.
Anadolu также приводит выдержку из интервью турецкого президента 24 TV.
"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500", — цитирует агентство Эрдогана.
Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.
В феврале нынешнего года на тот момент вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью газете Коммерсантъ сообщил, что производство С-500 и С-400 на автомобильном шасси уже началось на Нижегородском машиностроительном заводе. Строительство "Завода 70-летия Победы" в Нижнем Новгороде и завода по производству компонентов для ЗРС С-400 и С-500 в Кирове концерн "Алмаз-Антей" вел с 2012 года.
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