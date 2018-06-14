Турция хочет производить С-500

СМИ: Эрдоган заявил, что предложил Путину производить С-500 совместно с РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал в четверг о сделанном своему российскому коллеге Владимиру Путину предложении совместно производить зенитные ракетные системы С-500. С таким заявлением, как сообщает телеканал A Haber, турецкий лидер выступил в интервью телеканалу 24 TV.

"Я сделал предложение Путину совместно производить С-500", — приводит A Haber слова Эрдогана.

Он не рассказал об ответе президента РФ. Турецкий лидер также не сообщил о том, когда конкретно состоялся разговор между политиками на эту тему.

Anadolu также приводит выдержку из интервью турецкого президента 24 TV.

"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500", — цитирует агентство Эрдогана.