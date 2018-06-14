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Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море
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Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море 

Lenta.ru 1 час назад
ВМС Турции провели учения в Черном море, в рамках которых подводная лодка Yildiray потопила списанный танкер. Ролик со стрельб субмарины телеуправляемой торпедой опубликован на YouTube.
Yildiray выпустила 533-миллиметровую торпеду, которая управлялась по кабелю. Она попала в середину танкера, в результате чего судно разломилось пополам и затонул.
Субмарина Yildiray относится к подлодкам типа 209 немецкой постройки и оснащена восемью торпедными аппаратами. Впервые они начали строиться на экспорт в 1971 году и на данный момент стоят на вооружении 14 стран.
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Комментарии31  Ещё 9 источников 
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