Украина собралась воевать «подручными средствами»

После распада СССР украинская оружейная отрасль переживала тяжелые времена. Государство не выделяло денег. Специалисты уезжали и уходили в бизнес. Страна распродавала вооружение, доставшееся в наследство от Советской армии. Но война в Донбассе вдохнула в украинскую оборонку новую жизнь. Конструкторы начали разрабатывать новые, порой весьма оригинальные модели оружия. Штурмовые винтовки собирают из старых калашей, а «новые» ракеты разработаны еще в Советском Союзе. Не все пока получается, и чудо-броневики порой лопаются на ходу, но украинские оружейники и с этим умудряются осваивать внешние рынки. «Лента.ру» разбиралась, каким оружием Украина собирается давать отпор вероятному противнику.

Ловкость рук

Разрабатывая новое стрелковое оружие, украинские оружейники, похоже, руководствуются остаточным принципом. Перекомпановывают и заново упаковывают все то, что осталось от советских разработок. Иначе объяснить некоторые новшества очень сложно.

Взять, например, яркий пример такого конструкторского подхода — оперативно-портативную винтовку «Гопак-61». Ее разработал киевский завод «Маяк». Впервые оружие представили в 2015 году.

Главным донором новой винтовки стал принятый на вооружение в 1959 году автомат Калашникова АКМ, приклад достался от пулемета Калашникова, сошки — от ручного пулемета Калашникова.

«Гопак-61» использует патрон 7,62х39 миллиметров. В Советском Союзе еще в 1970-е годы перешли на более современные и эффективные боеприпасы 5,45х39 миллиметров. Более того, калибр 7,62х39 миллиметров изначально разрабатывался как автоматный патрон под АК-47 и не соответствует базовым требованиям к снайперским патронам. Украинских оружейников данный факт, видимо, не смутил.

Фото: Sputnik-gear.ua

Еще одной особенностью новой винтовки стало отсутствие у нее автоматической перезарядки и системы отвода пороховых газов как таковой — основы работы любого автоматического оружия последнего столетия. В результате стрелку придется после каждого выстрела вручную перезаряжать винтовку.

«Гопак» можно условно классифицировать как марксманскую винтовку. Они занимают промежуточное положение между обычным стрелковым оружием и тяжелыми высокоточными неавтоматическими снайперскими винтовками. Наиболее известные примеры марксманских винтовок — полуавтоматическая российская СВД и американская Mk 14 EBR. Однако уверенно конкурировать ни с одним из этих образцов украинское чудо-оружие попросту не может из-за худших базовых характеристик.

Используемый патрон не является снайперским и устарел более 40 лет назад. Равно как и взятый за основу АКМ — хорош для пехотинцев, но едва ли устроит подготовленных снайперов. Разработчики утверждают, что винтовка предназначена для бойцов спецназа, однако случаи использования ее в боевых действиях неизвестны.

Результат говорит сам за себя: спустя три года после презентации дальнейшая судьба «Гопака» по-прежнему не определена.

«Гопак» — не единственный пример использования советского наследия, от которого Украина не спешит отказываться. Одновременно с «Гопаком» оружейники представили новую штурмовую винтовку «Малюк» («Малыш»). Это классический АК-74, выполненный в компоновке булл-пап (когда обойма расположена позади спускового крючка).

Помимо этого украинский «Малюк» получил крепления для планки Пикатинни, что позволяет устанавливать стрелковые аксессуары вроде дополнительных прицелов, фонарей и тому подобного. Исполняется новая украинская штурмовая винтовка в трех калибрах: советских 7,62 миллиметра и 5,45 миллиметра и натовском 5,56 миллиметра.

Как сообщали украинские СМИ, «Малюк» имеет хорошие шансы как внутри страны, так и на мировом рынке. «В сегменте стрелкового оружия автомат сможет занять нишу наряду с образцами ведущих производителей мира», — отмечалось на сайте Украинской ассоциации стрелкового оружия.

Однако по прошествии трех лет после презентации «Малюк» так и не поступил в войска. Возможно, ему еще нужно подрасти.

Зато мы делаем ракеты

Украина начала 2018 год с демонстрации успехов своей ракетной отрасли. В первых числах января Национальный промышленный портал опубликовал видео испытания двигателя для нового комплекса оперативно-тактических ракет «Гром-2».

Зрелище не то чтобы захватывающее: двигатель работает 15 секунд — этим все испытания и ограничиваются. Однако короткий ролик спровоцировал бурную реакцию на Украине и в России . Украинская пресса писала, что ракета способна достичь Москвы , а «это уже будет совсем другой разговор с агрессором».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Украина этой демонстрацией «сознательно сообщает о потенциальной угрозе Крымскому мосту». Но эти опасения в настоящее время беспочвенны.

В основе «Грома-2» лежат более ранние ракетные комплексы «Борисфен» и «Сапсан». Вскорости после обретения независимости Украина начала разработки собственных ракет, опираясь на все то же советское наследие.

Кадр: Обзор TV / YouTube

Четверть века эти работы буксовали. Государство не выделяло достаточных средств, старые специалисты отходили от дел, а технологии утекали за границу (например, в Северную Корею ).

С началом войны в Донбассе Украина решила вдохнуть новую жизнь в старые ракетные проекты. Это стимулирует патриотические настроения и позволяет рассчитывать на получение иностранных контрактов, благо заявленные характеристики это позволяют.

«Гром-2» относится к типу оперативно-тактических ракет — таких как, например, российские «Искандеры». «Гром-2» может поражать цели на дальности 280 километров. Украинские эксперты говорят и об увеличении радиуса применения в случае производства для своей армии, однако такая модернизация явно не дело ближайших лет.

До принятия на вооружение «Грома-2» еще очень далеко. Даже симпатизирующие нынешней власти эксперты осторожно говорят о нескольких годах, необходимых для завершения испытаний ракеты. Более того, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец , знакомый с ходом работ, в интервью изданию «Апостроф» рассказал, что заказчиком выступило не украинское оборонное ведомство , а неназванная ближневосточная страна.

Позднее в комментарии «Би-би-си» украинский военный эксперт Михаил Жирохов разъяснил, что «Гром-2» разрабатывают для Саудовской Аравии

Возможно, Украина когда-нибудь и сама примет свою ракету на вооружение, однако когда это произойдет и произойдет ли вообще — никто однозначно сказать не может.

На реактивной тяге

Впрочем, было бы неверно говорить о том, что украинские оружейники не способны представить ничего оригинального. В январе 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил о планах создания «полностью украинской» реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Предполагалось, что она заменит устаревшую во всех смыслах РСЗО «Смерч».

На протяжении двух лет украинские военные бодро рапортовали о продвижении по стадиям готовности новой системы, и вот в конце апреля секретарь СНБО Александр Турчинов отчитался в своем Facebook о начале испытаний, за которыми последует серийное производство «Ольхи».

«Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, по всем показателям лучшее, чем его российский аналог "Смерч"», — похвастался во время испытаний Турчинов.

Что же получилось в итоге? Внешне это все та же РСЗО «Смерч», но дьявол, как известно, кроется в деталях. Во-первых, украинцы увеличили дальность полета. Если у российского оригинала это расстояние составляет всего 90 километров, то украинская система пуляет аж на 120 километров. И это еще не все.

Фото: страница Александра Турчинова в Facebook

Ключевой особенностью новой реактивной системы, ее конкурентным преимуществом, по мнению украинских экспертов, стало использование корректируемых снарядов. Предыдущие версии РСЗО «Град» и «Смерч» страдали «родовой травмой» всех образцов этого вида оружия: они били по площадям, и добиться кучной стрельбы было практически невозможно.

Снаряды новой РСЗО имеют 90 инерционных двигателей и аэродинамические рули, которые корректируют движение ракеты на старте и на подлете к цели. За счет этого украинские оружейники добились точности попадания в пределах 15 метров, что для оружия данного типа является довольно хорошим показателем.

Однако идея корректируемого реактивного снаряда не нова — его начали разрабатывать еще в Советском Союзе. В России РСЗО «Торнадо-С», использующие корректируемые реактивные снаряды 9М542 с дальностью стрельбы до 120 километров, поступили в войска еще в 2016 году.

Большой вопрос, сможет ли Украина запустить серийное производство своих РСЗО — точнее, новых ракет к старым системам. Давний недуг украинской оборонки — отсутствие денег в сочетании с повальной коррупцией — никуда не делись, а значит, могут существенно повлиять на реализацию этих планов.

Броня крепка

В 2014 году Украина испытывала острую нехватку бронетехники и хваталась за любую возможность пополнить арсенал. Тогда в руководстве страны и вспомнили о созданном еще десять лет назад броневике «Дозор-Б».

Эта бронемашина разрабатывалась для подразделений спецназа армии и полиции. Защита «Дозора» рассчитана на попадание бронебойных пуль и осколков; вооружение состоит из нескольких вариантов боевых модулей с пулеметами, автоматическими гранатометами и противотанковыми ракетами. Серьезный броневик, вполне пригодный для контрпартизанских операций.

В июне 2014 министр внутренних дел Арсен Аваков лично присутствовал на испытаниях «Дозора» и обещал закупить их для Национальной гвардии. Тогда же временно исполняющий обязанности президента Турчинов объявил о закупке 200 бронемашин для армии.

Фото: Alex long / Wikimedia

В ожидании новых машин прошло четыре года. За это время директор Львовского бронетанкового завода Александр Остапец получил срок за халатность при налаживании производства броневиков. Сменивший его Роман Тымкив после года нахождения в должности попал под следствие за растрату.

Ни внимание властей, ни строгость закона не помогли наладить серийное производство «Дозоров». Украинские вооруженные силы из обещанных 200 получили всего 11 бронемашин. Будет ли продолжено их производство — неизвестно.

Несмотря на удачно пройденные испытания опытных образцов, серийные броневики получились довольно нежными и не выдержали столкновения с реальностью. Во время испытаний в действующих частях на корпусах двух бронемашин появились сквозные трещины длиной 40-50 сантиметров.

Неудачи преследуют и создателей более тяжелой бронетехники. За годы независимости на Украине разработали две новые модели танков — «Булат» и «Оплот». Впрочем, назвать их украинскими можно с большой натяжкой.

«Оплот», по сути, является очередной модернизацией советского Т-80УД, но динамическая броня и новая систем прицеливания позволили украинскому руководству говорить об «Оплоте» как об очередной вехе в танкостроении. Формально Украина приняла на вооружение «Оплот» в 2009 году, но ни один танк до сих пор так и не поступил в войска — были произведены только 49 машин для армии Таиланда

Реализация этого международного контракта регулярно срывалась. Все танки должны были поставить заказчику до конца 2014 года, однако за это время украинская оборонка смогла произвести лишь десять машин. В 2015 году Украина не отправила партнерам ни одного танка. В итоге окончательно контракт закрыли только в этом году.

Второй экземпляр украинского танка — «Булат» — представляет из себя модернизацию танка Т-64, разработанного в Советском Союзе 50 лет назад. Он укомплектован относительно новыми для Украины системами наведения огня и комбинированной брони.

Фото: 56th Motorized Infantry Brigade / Wikimedia

В 2003-2004 годах Министерство обороны Украины планировало модернизировать до «Булата» около 400 танков Т-64, но за 14 лет украинские танкостроители осилили всего 85 таких машин. Да и те в конце 2017 года перевели в резерв.

Как сказал в интервью «Оборонно-промышленному курьеру» экс-заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Юрий Толочный, танк Т-64БМ «Булат» оказался неэффективным и неудачным.

В реальных боевых условиях выяснилось, что двигатель для танка такого веса слишком слабый, а из-за конструктивной особенности динамической брони машину практически невозможно ремонтировать в полевых условиях.

Впрочем, неудачная практика эксплуатации «Булатов» может иметь и иные причины. Разработку, модернизацию и обслуживание «Булатов» и «Оплотов» ведут одни и те же заводы в Харькове , однако стоимость «Булата» — один миллион долларов, а «Оплота» — пять миллионов. Есть мнение, что руководству оборонных заводов за выполнение в общем-то схожих операций куда интереснее получать в пять раз большие.

Непростая история «старых новых» оружейных разработок лишний раз демонстрирует фундаментальные проблемы украинской оборонки. Производство действительно нового эффективного оружия куда сложнее и дороже, чем перекомпоновка советских разработок полувековой давности, а трезубец на борту хоть и тешит национальное самосознание, но не влияет на качество изделия. Потеря специалистов, неспособность наладить рабочие процессы и коррупция — три жирных креста на любых перспективах украинской оборонной промышленности.