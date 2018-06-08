Лазер Путина приподнимает веки Пентагону

Лазерный боевой комплекс «Пересвет», разработанный федеральным ядерным центром в Сарове , уже стоит на вооружении российской армии. Об этом заявил 7 июня во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин . Также, по словам Путина, на вооружении российских военных в Южном федеральном округе стоит гиперзвуковая ракетная система воздушного базирования «Кинжал».

«Система «Авангард» находится уже в промышленном производстве, в серию пошла и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы. В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения, это баллистическая ракета, сверхмощная «Сармат», — добавил глава государства.

Напомним, что 1 марта во время послания Федеральному посланию президент, предостерегая США и Запад от развязывания войны с Россией , впервые рассказал о новейших образцах российского вооружения, в том числе, и о боевом лазере. «Это, знаете, фантастика какая-то, „Гиперболоид инженера Гарина“», — охарактеризовал разработку Путин. «И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — рассказал президент.

В качестве доказательства слов Путина на экранах было продемонстрировано видео лазерного комплекса на базе армейского грузовика и процесс его развёртывания на позиции. Комплекс обслуживали не мене пяти машин и прицепов с разнообразной аппаратурой. На видео можно было разглядеть рабочие места расчёта, оснащенные жидкокристаллическими мониторами и пультами управления.

Кроме того, глава государства предложил россиянам выбрать для передового оружия названия. В голосовании на название лазерного комплекса победил «Пересвет».

Догнали и перегнали Америку по лазерам

Через несколько недель после президентского послания заместитель министра обороны России Юрий Борисов вновь вспомнил о новейшем российском боевом лазере. По его словам, американские инженеры также создавали образцы лазерного оружия, которые могут уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника, однако разработки российских ученых их превосходят. Издание News.ru ранее подробно писало об американских и советских разработках в области создания лазерного оружия.

В октябре прошлого года американская компания Raytheon продемонстрировала действия мобильного лазерного комплекса HELWS-MRZR. На видео компактный прибор, установленный на базе армейского варианта багги, невидимым лучом уничтожил небольшой пластмассовый квадрокоптер.

О российском «Пересвете» известно, что российский «боевой гиперболоид» перемещается на базе фургона производства компании «Астейс» из Набережных Челнов. Аппарат обслуживают несколько машин обеспечения, но военные работают над модернизацией «Пересвета», обещая в ближайшее время сделать боевой лазер более компактным. Кроме того, по словам руководителей Минобороны , в ближайшие 2-3 года уже модернизированные «Пересветы» примут участие в Параде Победы в Москве

Стрельба из бластера в небо

Из всех новейших образцов «путинского супероружия» лазерный боевой комплекс «Пересвет», пожалуй, остаётся наиболее таинственным и загадочным. В частности, до сих пор нет точной информации о его боевом назначении.

flickr.com/Official U. S. Navy Page // Лазерная боевая система США (LaWS)

Еще в марте эксперты высказывали предположение, что боевой лазер, скорее всего, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. При этом в качестве источника «накачки» лазерного импульса военные могут использовать компактные ядерные силовые установки.

«Это практически неограниченный боекомплект, возможность поражать воздушную цель со скоростью света, что делает реакцию такого комплекса на порядок выше, чем у других аналогов».

В то же время, отметил Мураховский, у боевого лазера есть по крайней мере одно слабое место: он эффективен только в ясную погоду.

«Во время осадков эффективность лазера резко снижается, так как энергия луча затрачивается на испарение водяных паров», — пояснил военный эксперт, добавив, что лазерный комплекс нуждается в большом количестве элементов «накачки» и охлаждения, а сам процесс «накачки» лазера приводит к деградации установки.

Военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев предположил, что задача «Пересвета» — «ослеплять», а не уничтожать вражеские летательные аппараты. Эксперт рассказал, что в 1970-е годы в СССР велись активные разработки в рамках программы создания лазерных средств поражения самолетов и ракет, и в ходе работы выяснилось, что создание подобного оружия в ближайшие несколько десятилетий невозможно.

«Для этого понадобится энергия нескольких атомных электростанций. «Прожигание» корпуса вражеских самолетов и ракет с помощью лазера — это такая же фантастика, как и рассказы о том, что российский штурмовик Су-24, якобы, способен «заглушить» своими средствами РЭБ целый эсминец ВМС США», — считает Корнев.

«Судя по тому, что мы увидели на видео, лазерный комплекс «Пересвет» предназначен, скорее всего, для поражения оптики вражеских летательных аппаратов. Речь идёт, в первую очередь, об «ослеплении» беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку местности и корректировку огня в радиусе нескольких десятков километров. Теоретически с помощью «Пересвета» можно также ослепить экипаж вражеского пилотного летательного аппарата, вопрос в том, насколько это гуманно», — полагает военный эксперт.

Корнев напомнил, что на данный различные стороны вооруженного конфликта в Сирии активно используют дроны для разведки местности и корректировки артиллеристского огня.

«"Пересвет" может сделать вражеский дрон фактически слепым. Создание такого комплекса оправдано и технически возможно. Хотя, конечно, это всего лишь гипотеза», — заключил он.