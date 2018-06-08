Лазер Путина приподнимает веки Пентагону 

Лазерный боевой комплекс «Пересвет», разработанный федеральным ядерным центром в Сарове, уже стоит на вооружении российской армии. Об этом заявил 7 июня во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин. Также, по словам Путина, на вооружении российских военных в Южном федеральном округе стоит гиперзвуковая ракетная система воздушного базирования «Кинжал».
«Система «Авангард» находится уже в промышленном производстве, в серию пошла и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы. В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения, это баллистическая ракета, сверхмощная «Сармат», — добавил глава государства.
Напомним, что 1 марта во время послания Федеральному посланию президент, предостерегая США и Запад от развязывания войны с Россией, впервые рассказал о новейших образцах российского вооружения, в том числе, и о боевом лазере. «Это, знаете, фантастика какая-то, „Гиперболоид инженера Гарина“», — охарактеризовал разработку Путин. «И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — рассказал президент.
В качестве доказательства слов Путина на экранах было продемонстрировано видео лазерного комплекса на базе армейского грузовика и процесс его развёртывания на позиции. Комплекс обслуживали не мене пяти машин и прицепов с разнообразной аппаратурой. На видео можно было разглядеть рабочие места расчёта, оснащенные жидкокристаллическими мониторами и пультами управления.
Кроме того, глава государства предложил россиянам выбрать для передового оружия названия. В голосовании на название лазерного комплекса победил «Пересвет».
Догнали и перегнали Америку по лазерам
Через несколько недель после президентского послания заместитель министра обороны России Юрий Борисов вновь вспомнил о новейшем российском боевом лазере. По его словам, американские инженеры также создавали образцы лазерного оружия, которые могут уничтожать легкобронированную технику и живую силу противника, однако разработки российских ученых их превосходят. Издание News.ru ранее подробно писало об американских и советских разработках в области создания лазерного оружия.
В октябре прошлого года американская компания Raytheon продемонстрировала действия мобильного лазерного комплекса HELWS-MRZR. На видео компактный прибор, установленный на базе армейского варианта багги, невидимым лучом уничтожил небольшой пластмассовый квадрокоптер.
О российском «Пересвете» известно, что российский «боевой гиперболоид» перемещается на базе фургона производства компании «Астейс» из Набережных Челнов. Аппарат обслуживают несколько машин обеспечения, но военные работают над модернизацией «Пересвета», обещая в ближайшее время сделать боевой лазер более компактным. Кроме того, по словам руководителей Минобороны, в ближайшие 2-3 года уже модернизированные «Пересветы» примут участие в Параде Победы в Москве.
Стрельба из бластера в небо
Из всех новейших образцов «путинского супероружия» лазерный боевой комплекс «Пересвет», пожалуй, остаётся наиболее таинственным и загадочным. В частности, до сих пор нет точной информации о его боевом назначении.
flickr.com/Official U. S. Navy Page // Лазерная боевая система США (LaWS)
Еще в марте эксперты высказывали предположение, что боевой лазер, скорее всего, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. При этом в качестве источника «накачки» лазерного импульса военные могут использовать компактные ядерные силовые установки.
В беседе с News.ru главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский указал, что преимущества лазера по сравнению с традиционными комплексами ПРО и ПВО очевидны:
«Это практически неограниченный боекомплект, возможность поражать воздушную цель со скоростью света, что делает реакцию такого комплекса на порядок выше, чем у других аналогов».
В то же время, отметил Мураховский, у боевого лазера есть по крайней мере одно слабое место: он эффективен только в ясную погоду.
«Во время осадков эффективность лазера резко снижается, так как энергия луча затрачивается на испарение водяных паров», — пояснил военный эксперт, добавив, что лазерный комплекс нуждается в большом количестве элементов «накачки» и охлаждения, а сам процесс «накачки» лазера приводит к деградации установки.
Военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев предположил, что задача «Пересвета» — «ослеплять», а не уничтожать вражеские летательные аппараты. Эксперт рассказал, что в 1970-е годы в СССР велись активные разработки в рамках программы создания лазерных средств поражения самолетов и ракет, и в ходе работы выяснилось, что создание подобного оружия в ближайшие несколько десятилетий невозможно.
«Для этого понадобится энергия нескольких атомных электростанций. «Прожигание» корпуса вражеских самолетов и ракет с помощью лазера — это такая же фантастика, как и рассказы о том, что российский штурмовик Су-24, якобы, способен «заглушить» своими средствами РЭБ целый эсминец ВМС США», — считает Корнев.
«Судя по тому, что мы увидели на видео, лазерный комплекс «Пересвет» предназначен, скорее всего, для поражения оптики вражеских летательных аппаратов. Речь идёт, в первую очередь, об «ослеплении» беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку местности и корректировку огня в радиусе нескольких десятков километров. Теоретически с помощью «Пересвета» можно также ослепить экипаж вражеского пилотного летательного аппарата, вопрос в том, насколько это гуманно», — полагает военный эксперт.
Корнев напомнил, что на данный различные стороны вооруженного конфликта в Сирии активно используют дроны для разведки местности и корректировки артиллеристского огня.
«"Пересвет" может сделать вражеский дрон фактически слепым. Создание такого комплекса оправдано и технически возможно. Хотя, конечно, это всего лишь гипотеза», — заключил он.