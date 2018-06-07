Китай вонзил в Пентагон «Тёмный меч»

Как сверхзвуковой беспилотник обеспечил Пекину технологический прорыв

Китай вышел на новый уровень в разработке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и сделал первые реальные шаги к созданию не имеющего аналогов в мире сверхзвукового боевого стелс-дрона.

Pic showcased today by @thewarzonewire of #China's prototype Dark Sword #UCAV is important. Shape, vertical stabilizers and DSI intake show emphasis on supersonic performance and maneuverability alongside LO properties. Being developed alongside flying wing Sharp Sword (2nd pic) pic.twitter.com/TkOyBYi3M6— Justin Bronk (@Justin_Br0nk) 5 июня 2018 г. В Сети появилась первая полноразмерная фотография перспективного БЛА Dark Sword («Темный меч»), над которым китайская корпорация Shenyang Aircraft работает вот уже более десяти лет. Ранее сообщалось о создании лишь уменьшенных макетов нового перспективного беспилотника.

Нынешняя фотография перспективного аппарата повергла в настоящий шок западных журналистов и экспертов. Business Insider назвало новый дрон «кошмаром для США », известное военно-аналитическое издание The War Zone охарактеризовало его «передовым аппаратом, застигнувшим врасплох Пентагон » и посвятило китайскому БЛА развёрнутый материал. В нем, анализируя фото «Темного меча», автор сделал следующие предварительные суждения о его боевых возможностях.

Во-первых, хотя по фото сложно судить, представлен ли на нём полноразмерный макет или аппарат способен подняться в воздух, скорее всего, в реальности работы над проектом зашли уже далеко вперед, поскольку «китайцы показывают только то, что хотят показать». Во-вторых, по очертаниям и конфигурации аппарат превосходит все существующие в мире, в том числе американские дроны — за счёт сочетания сверхзвуковой скорости, высокой маневренности и низкой заметности. Новый беспилотник может использоваться как для разведки, так и, возможно, для нанесения ударов.

В частности, на «Тёмном мече» удалось рассмотреть наличие безотводного сверхзвукового воздухозаборника Diverterless Supersonic Inlet (DSI), который одновременно позволяет уменьшить сопротивление воздуха на высоких скоростях и увеличить незаметность аппарата для радаров противника. Подобные технологии уже применяются на китайском истребителе пятого поколения Chengdu J-20 и американском F-35 Lightning II. DSI позволяет осуществлять полет на сверхзвуковой крейсерской скорости вплоть до двух чисел Маха. Хотя, отметил автор материала, это и развеивает слухи о «Темном мече», как о «гиперзвуковом супероружии», недооценивать новый китайский беспилотный аппарат не стоит.

«Государства с возможностями по созданию подобных дронов в стратегическом отношении пугают гораздо больше, чем бандиты-джихадисты с квадрокоптерами, роняющими самодельные гранаты», — резюмировал The War Zone.

От копирования к прорыву

Китай начал работу над созданием боевых БЛА еще в середине 2000-х годов. На сегодняшний день в КНР производится несколько десятков моделей беспилотников различных классов, как «вертолётного», так и «самолётного» типа. Они могут выполнять задачи по разведке местности, обеспечению связи, а также поражению целей высокоточным оружием. По китайской традиции, изначально местные производители старались не изобретать каких-то «прорывных» технологий, а копировать передовые зарубежные (в основном американские и израильские) образцы техники. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день практически все известные мировые БПЛА имеют своих более дешевых «близнецов» в Китае.

5 shots 5 hits！China-developed Wing Loong II UAS sets new record in latest missiles firing trial https://t.co/9jpwy18jfD pic.twitter.com/7zRZoamC1F— China Xinhua News (@XHNews) 1 января 2018 г. В 2012 году китайские разработчики представили полноценный образец разведывательно-ударного БЛА Wing Loong («Птеродактиль») производства авиационного научно-исследовательского института Чэнду . Хотя западные специалисты снова отметили сходство китайского дрона с американскими аналогами (MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper), в Пекине заявили, что новый БЛА является полностью оригинальной разработкой.

Кроме того, сообщалось о проведении Китаем испытаний малозаметного разведывательного БЛА, выполненного по схеме «летающее крыло», — «Лиянь» (Sharp Sword, «Острый меч»). Его точные характеристики неизвестны, однако предполагается, что на дрон установлен двигатель российского происхождения РД-93.

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с корреспондентом News.ru также отметил существенные успехи Пекина в создании боевых БЛА.

«Ранее Китай уже совершил большой шаг вперёд, перейдя от ранее созданных аппаратов тактического класса к созданию аппаратов большей размерности. В частности, было создано несколько систем, относящихся к средневысотным БЛА большой продолжительности полёта (класса MALE), являющихся в некотором смысле аналогами американских беспилотников Predator и Reaper. Некоторые из созданных систем закупаются национальными ВВС КНР, а некоторые экспортируются, причем достаточно успешно», — рассказал он.

«Очевидно, интересы китайских разработчиков не ограничивались созданием БЛА упомянутого MALE-класса. Известно, что на протяжении последних лет в КНР также велись работы по созданию малозаметных разведывательно-ударных БЛА. — заметил Федутинов. — В их числе, в частности, БЛА Sharp Sward, фото прототипа которого ранее также попадали в прессу. Что касается нового БЛА Dark Sword, также относящегося к данной категории беспилотников, публикация его фото является свидетельством того, что имеется определённый прогресс в развитии данной темы».

Федутинов согласен с авторами The War Zone и так же считает, что внешний вид БЛА Dark Sword позволяет говорить о том, что этот аппарат будет иметь возможности выполнения полётов на сверхзвуковых скоростях: «При этом он будет более маневренным, чем аппарат Sharp Sword, выполненный по схеме „летающее крыло“». По мнению эксперта, китайские разработчики авиационной техники демонстрируют существенную эволюцию в развитии своих компетенций.