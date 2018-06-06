Америку спасут от ядерных ракет за «смешные» миллионы

Соединённые Штаты увеличили финансирование секретных исследований в области предварительного обнаружения пуска ядерных ракет и оперативного слежения за мобильными пусковыми установками «в КНДР и других местах».

Как поведали Reuters пожелавшие остаться неизвестными американские чиновники, на сегодняшний день идёт работа в рамках нескольких секретных программ. Специалисты изучают возможности применения построенных на основе «искусственного интеллекта» (ИИ) систем для увеличения защиты США от потенциального ядерного ракетного удара. Сообщается, что уже созданы компьютеры, позволяющие обнаруживать и искать признаки атаки со скоростью, «недостижимой для человека». Эти машины анализируют и обрабатывают огромные массивы информации из различных источников, в том числе спутниковые снимки. Подобная информация позволит США либо принять оперативные дипломатические меры, либо, если ракетная атака неминуема, предоставить дополнительное время для того, чтобы уничтожить ракету до пуска или перехватить её.

«Мы должны делать всё, что в наших силах, для обнаружения этой ракеты до того, как они её запустят, и сделать пуск намного сложнее», — сообщил журналистам один из источников.

«Хотя эта сумма всё ещё относительно невелика, она является одним из показателей растущей важности исследований противоракетных систем с ИИ в то время, когда Соединённые Штаты сталкиваются с более агрессивной в военном отношении Россией и значительной угрозой применения ядерного оружия со стороны давнего врага, Северной Кореи», — заключает издание. Согласно некоторым сообщениям и бюджетным документам, передаёт Reuters, администрация Трампа собирается в следующем году увеличить финансирование подобных программ более чем в три раза, до $83 млн

Чем раньше, тем лучше

ICYMI: Tickets for LC-39 Observation Gantry and Apollo/Saturn V Center launch viewing for tonight’s #AtlasV #SBIRS GEO-4 launch at 7:48 pm are available now by calling 855.433.4210 or purchasing online: https://t.co/ymJbEh0nuc pic.twitter.com/qnxxOo6kQj— Kennedy Space Center Visitor Complex (@ExploreSpaceKSC) 19 января 2018 г. На данный момент в США задача раннего обнаружения пусков баллистических ракет возложена на создающуюся инфракрасную систему космического базирования SBIRS (Space-Based Infrared System). Её начали разрабатывать ещё в начале 1990-х годов, к 2018 году на орбиту были выведены четыре спутника верхнего эшелона на эллиптических орбитах (HEO) и 4 геостационарных спутника (GEO). Космические аппараты с помощью инфракрасных датчиков ведут постоянное наблюдение за различными объектами на земле. Структура также включает наземное оборудование — центры управления и станцию приёма и обработки данных со спутников. Теоретически система, работа над которой ещё не завершена, должна обеспечить обнаружение пуска ракет менее чем через двадцать секунд после старта. Затруднительно посчитать, сколько денег по совокупности Пентагон уже потратил на SBIRS, можно лишь с точностью сказать, что речь идёт о сумме в миллиарды долларов.

Боинг, Боинг. «Система предупреждения о ракетном нападении» (СПРН) в реальном времени отслеживает даже полет бабочки pic.twitter.com/c9wmXxNeNN— Гридень (@GreedenRus) 20 июля 2014 г. В России также ведутся работы по созданию Единой космической системы предупреждения ракетного нападения (ЕКС-2) в рамках общей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В мае прошлого года на орбиту был выведен уже второй спутник 14Ф142 «Тундра». Всего же система должна включать десять таких аппаратов. Отставание от США в космических аппаратах в какой-то мере компенсирует наличие по всей стране сети радиолокационных станций высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) семейства «Воронеж». Загоризонтные РЛС позволяют обнаруживать космические и аэродинамические объекты за тысячи километров.

В США, и в России речь идёт об обнаружении ракет на ранних этапах пуска. Насколько перспективна работа над системами, позволяющими предупредить запуск ракеты на этапе подготовки и развёртывания мобильного комплекса, и как поможет американским военным в этой сфере созданный на основе «искусственного интеллекта» новый «противоракетный Терминатор», — вопрос сомнительный.

Спекуляции и пиар

Под «искусственным интеллектом», как правило, понимают определённую программу или алгоритм, направленный на решение задач, которые в обычных ситуациях способен решить мозг здорового взрослого человека. Военные стран «первого эшелона» и ранее старались найти применение ИИ в разработке систем, позволяющих автоматически распознавать и сопровождать различные цели. С их помощью в дальнейшем они надеются максимально автономизировать и ускорить принятие решения на поражение в тех ситуациях, когда необходимо действовать максимально быстро и оперативно. Однако о каких-то конкретных результатах подобных разработок подробно никто не сообщал.

Как отмечает в беседе с News.ru эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев, действительно, при работе системы предупреждения о ракетном нападении оператор зачастую не успевает всё увидеть и проанализировать информацию.

«С другой стороны, пуск ракеты всегда опознаётся по вполне понятным сигнатурам, которые можно вписать в определённый алгоритм, тем самым автоматизировав и ускорив процесс его обнаружения и предупреждения. Вопрос в том, насколько хорошо будет прописан этот алгоритм», — считает эксперт.

В то же время, отмечает Денисенцев, это всё давно известно, и ничего «прорывного» в сообщении Reuters нет:

«Частично автоматизирована и российская СПРН, хотя сейчас основные решения принимает живой оператор, а не компьютерная программа».

Заявленная в материале Reuters сумма в $83 млн — смешная для американской «оборонки», полагает эксперт.