Америку спасут от ядерных ракет за «смешные» миллионы 

ICYMI: Tickets for LC-39 Observation Gantry and Apollo/Saturn V Center launch viewing for tonight’s #AtlasV #SBIRS GEO-4 launch at 7:48 pm are available now by calling 855.433.4210 or purchasing online: https://t.co/ymJbEh0nuc pic.twitter.com/qnxxOo6kQj— Kennedy Space Center Visitor Complex (@ExploreSpaceKSC) 19 января 2018 г.