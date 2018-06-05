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Калужский школьник изобрел беспилотный танк
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Калужский школьник изобрел беспилотный танк 

Калуга 24 56 минут назад
Фото: Калуга 24
13-летний калужский школьник Егор Трофимов 4 июня представил руководству «Уралвагонзавода» (входит в корпорацию «Ростех») чертежи беспилотного танка «101-Торнадо». Танк «101-Торнадо — это разработка ККБТМ (Калужского конструкторского бюро транспортного машиностроения), созданного Егором вместе с друзьями, объяснил мальчик в письме генеральному директору УВЗ Александру Потапову. После этого письма школьник и его отец и получили приглашение посетить предприятие. Там мальчика познакомили и с технологией производства вагонов, и технологией производства танков. На танковом конвейере мальчик и представил свою разработку, в которой, по его словам, были учтены „самые передовые шаги современного танкостроения“, инженеру-конструктору УКБТМ Дмитрию Колмакову. „Этот танк уникальный, потому что это первый танк с орудием 130 мм и с некоторыми новейшими узлами. Этими узлами являются передатчики, то есть приборы управления беспилотного танка“, — говорится в описании к чертежам. Как сообщает портал Накануне.ru, инженер УВЗ оценил разработку юных калужских конструкторов. Фото Накануне.ru „Задача создания дистанционных танков — это актуальная тема на сегодняшний день. Многие ведущие специалисты относят это к перспективным направлениям. Неудивительно, что мальчик проявил к нему интерес. Для его возраста у Егора высокий уровень знаний, видно, что он изучал специальную литературу. Но надо учитывать, что это ребенок, и исполнение самих чертежей — это изложение мальчика его возраста. До уровня серьезной конструкторской документации они не дотягивают, но само стремление создать танк уже достойно одобрения! Я доволен встречей“, — рассказал Дмитрий Колмаков журналистам после встречи с юным дарованием. Какой будет дальнейшая судьба разработки калужского школьника, в сообщении не уточняется. Но последствия его встречи с руководством завода точно будут. Одним из них станет конкурс на лучшее изобретение в области диверсификации производства, который „Уралвагонзавод“ отныне намерен проводить среди школьников.
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