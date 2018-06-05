Нужен ли Китаю С-500?

В последние годы в российско-китайских отношениях ощущается сильное потепление. Китай во многих областях оказывает России помощь. Совсем недавно Россия занималась исследованиями и разработкой военного вооружения, а купленный нами (Китаем) зенитно-ракетный комплекс С-400 был наконец-то доставлен в Китай. Но в то же время США сообщили, что Россия провела испытания новейшего комплекса С-500, и весь мир был в ожидании реакции от Китая.

В середине мая этого года Россия завершила поставки в Китай зенитно-ракетного комплекса С-400. С-400 — одна из самых передовых систем противовоздушной обороны в мире. Китай ранее закупал предыдущее поколение данной системы — С-300. Очевидно, Китай не сомневается в обороноспособности российской системы противовоздушной обороны.

25 мая американский журнал Newsweek заявил о том, что Россия совершила запуск ракеты земля-воздух с комплекса С-500, ракета преодолела 480 километров и успешно поразила цель. Дальность полёта ракеты комплекса С-500 на 80 километров превышает дальность других аналогов. Таким образом, данный комплекс сможет с лёгкостью перехватить вражеские беспилотники, самолёты-невидимки и даже гиперзвуковые ракеты.

В начале мая президент России выразил надежду на то, что С-500 будет готов к массовому производству. Это позволит России повысить возможности противовоздушной обороны. В последние годы отношения между Россией и Китаем становятся все более тесными. Россия поставила в Китай систему С-400 и вскоре начала испытания комплекса нового поколения С-500, что стало одной из самых обсуждаемых тем в Китае.

С-400 — одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире, но американские СМИ заявили о появлении новейшего комплекса С-500. Считается, что параметры и боевая мощь никак не изменились, но на самом деле характеристики С-500 доподлинно неизвестны. В России на протяжении последних нескольких лет экономика находится в упадке, поэтому некоторые утверждают, что запуск ракеты земля-воздух с новейшего комплекса С-500, направлен на то, чтобы развести другие страны на деньги.

Хотелось бы отметить тот факт, что, начиная с поколения С-300, Китай стал преданным фанатом российского противовоздушного вооружения, а также главным покупателем комплексов противовоздушной обороны. По этой причине большое количество западных партнёров считают, что Китай будет и дальше закупать данные комплексы. Однако иностранные СМИ стали забывать о том, что Китай на данный момент не только вторая экономика в мире, но уже догоняет Россию в области военного производства и в сфере высоких технологий. В связи с введением комплекса С-400 у Китая нет необходимости закупать комплекс С-500.

Когда мы начали покупать С-400, отечественные СМИ считали, что такая сделка имеет большую политическую значимость, нежели практическую. Более того, зарубежные СМИ всегда восхищались способностью Китая «идти против системы». Китаю достаточно на основе С-400 разработать собственный комплекс С-500 китайского образца. Отличным доказательством можно считать самостоятельную разработку зенитно-ракетного комплекса Хунци-9 (HQ-9) на основе российского С-300.