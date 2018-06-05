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В РФ создан фургон для уникального боевого лазера
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В РФ создан фургон для уникального боевого лазера 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Минобороны России
Российские промышленники создали фургон для боевого лазера «Пересвет», представленного президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления перед Федеральным собранием.
Фургон для «саровского боевого лазера» создан АО «Астейс» (Набережные Челны), передает РИА «Новости».
Отмечается, что сейчас силовики используют свыше 2,5 тыс. бронированных автомобилей «Астейс».
Напомним, в марте Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в том числе и о боевом лазерном комплексе, который получил название «Пересвет».
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