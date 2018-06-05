Ещё
National Interest рассказал о «смертоносном» российском автомате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

National Interest рассказал о «смертоносном» российском автомате 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Функциональные и баллистические характеристики автомата Калашникова на практике дают «удивительные результаты» и делают АК поистине «смертоносным», пишет американский журнал The National Interest.
Автор издания Чарли Гао проанализировал данные таблиц о стрельбе по наземным целям и сравнил технические показатели АКМ и АК-74, принятых на вооружение в 1959 и 1974 годах соответственно.
Как пишет издание, баллистические характеристики российского оружия почти не отличаются от показателей современных американских винтовок. При этом, по сравнению с АКМ, скорость вращения пули АК-74 значительно выше. Кроме того, более новый автомат лучше сохраняет энергию вращения.
Особое внимание автор статьи уделил точности стрельбы. «На дистанции в 100 метров средняя точность первого выстрела среднестатистического стрелка из AK-74 имела вертикальную и горизонтальную дисперсию в четыре сантиметра. С АКМ этот показатель возрастает до шести сантиметров», — говорится в материале.
Издание пишет, что при использовании автоматов более подготовленными военными показатели дисперсии снижаются.
Автор публикации также проанализировал, сколько выстрелов необходимо оружию для поражения цели. Так, при стрельбе по ростовой мишени с расстояния в 800 метров стрелкам с АК-74 потребовалось «11 выстрелов, чтобы поразить ее из положения лежа в оборудованной позиции, 20 выстрелов из оборудованной позиции в окопе и 26 выстрелов из положения лежа в необорудованной позиции».
"Применительно к АКМ эти цифры выросли до 18, 22 и 41 выстрела", — отмечает автор статьи.
Кроме того, аналитик обратил внимание на показатели АК-74 при стрельбе длинными очередями. По его мнению, в подобных испытаниях 74-я модель продемонстрировала «улучшения в полностью автоматическом управлении и точности».
Как пишет издание, усовершенствованные показатели АК-74 значительно повышают функциональные и баллистические характеристики автомата.
"Небольшие улучшения в стрелковом оружии на практике могут дать удивительные результаты, как для солдат среднего уровня подготовки, так и для более профессиональных военных", — резюмирует The National Interest.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
РИА Новости: последние новости
В ДНР опасаются размещения запрещенного вооружения под видом учений ВСУ В США считают, что у российского Су-57 есть "козырь в рукаве" Дивизион "Панцирь-С1" перебросят в Крым
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности539
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1262
Выходные из-за ЧМ, новый штраф и другие события дня8
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ207
Известный дизайнер найдена мертвой4
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
00:47
В деле о наследстве «Иванушки» поставлена точка
Шоу-бизнес Другое
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение