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В США у Су-57 нашли «козырь в рукаве»
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В США у Су-57 нашли «козырь в рукаве» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Российский перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 имеет «козырь в рукаве», поскольку может оказаться носителем тактического оружия, заменив таким образом истребитель поколения 4++ Су-34, пишет The National Interest.
Американский журнал приводит мнение старшего советника и директора программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (США) Ольги Оликер, которая полагает, что в действительности России не снизила порог применения ядерного оружия.
Издание отмечает, что в последнем «Обзоре ядерной политики» США Су-57 упоминается как носитель ядерного оружия. По мнению старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Россия), в оружейном отсеке Су-57 допускается размещение российской перспективной крылатой ракета X-50.
В июне 2018 года летчик-испытатель Магомед Толбоев заявил, что Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить «дилетанты из СМИ», поскольку его «ноу-хау являются тайной», о которых знают лишь «профессионалы, испытатели, военное руководство страны».
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