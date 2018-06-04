Российским военным передали особые тренажеры

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ВКС получили тренажеры для освоения С-400 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Воздушно-космические силы начали поступать новейшие тренажеры для освоения зенитных ракетных систем С-400, вертолетов Ми-28Н и Ка-52 и авиакомплексов Су-34, рассказал главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.
«В настоящее время воинские части ВКС обеспечиваются современными учебно-тренировочными комплексами, предназначенными для подготовки первоклассных специалистов. Это учебно-тренировочные комплексы самолетов Як-130, Су-34, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Ми-8МТВ-5, зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Панцирь-С», — цитирует РИА «Новости» Суровикина.
По его словам, для проведения различного рода учений «оборудованы и содержатся к постоянному использованию по предназначению авиационные полигоны и центры боевой подготовки и боевого применения».
«Продолжается работа по оснащению полигонов новыми типами мишеней, современными комплексами объективного контроля боевого применения», — сказал главком ВКС.
Напомним, 6 апреля зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» Центрального военного округа в рамках тактических учениях на полигоне Ашулук в Астраханской области впервые единой системой отразили массированный ракетный удар условного противника.
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