Мировой тренд: российские самолеты МиГ будут собирать по-новому

Производящая истребители корпорация открыла лабораторию для переподготовки сотрудников. Ее создали в рекордные сроки — всего за два месяца.

Российские истребители МиГ отныне будут собирать по-новому: производящая их корпорация открыла лабораторию для переподготовки сотрудников. Авиаторов станут обучать основам так называемого бережливого производства.

Этот способ является мировым трендом в авиастроении и включает в себя грамотную организацию пространства цехов, логистику и оптимизацию рабочего процесса. Все это позволяет резко повысить темпы выпуска самолетов, а главное — добиться отменного качества.

Стоит отметить, что необходимую для этого лабораторию создали в рекордные сроки — всего за два месяца.

Эксперты намерены выявить основные недостатки производства и в формате бизнес-игры научить рабочих максимально эффективно использовать свое время и навыки.

Планируется, что за три года переподготовку пройдут все сотрудники корпорации, впереди у которых много работы, поскольку скоро корпорация начнет выпуск новейших истребителей МиГ-35.