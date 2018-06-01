Новейший авианосец США испустил пар

Новейший американский авианосец « Джеральд Р. Форд » (USS Gerald R. Ford) вернулся на верфь для внепланового ремонта. Как сообщил представитель американских ВМС Колин О’Рурк, у корабля возникли проблемы с двигателем «из-за неполадок, связанных с недавними изменениями конструкции». По его словам, для головного авианосца возникновение неполадок — обычное явление, поскольку многие недостатки конструкции могут быть выявлены только во время ходовых испытаний.

Эксперты полагают, что энергия, выработанная ядерными реакторами, недостаточно хорошо подаёт пар на лопасти винтов корабля. В интервью Bloomberg представитель компании Huntington Ingalls заявил, что дело в производственном дефекте силовой установки, а не в ошибках конструкции.

Авианосец покинул порт только 19 мая для прохождения продолжительных морских испытаний, после чего его планировали отправить на верфь для диагностики выявленных дефектов, однако незапланированная поломка сорвала планы американских военных. Сколько продлится уже не первый ремонт, неизвестно. Авианосец обошелся США в рекордные 12,9 млрд долларов, став одним из самых дорогих кораблей американских ВМС.

Плавучая поломка

Новейший американский авианосец нового поколения «Джеральд Р. Форд» был назван в честь 38-го президента США, служившего во время Второй Мировой Войны на американских боевых кораблях. Головной корабль был спущен на воду в 2013 году и введён в состав ВМС США в мае прошлого года. На данный момент он проходит опытные испытания и приступит к боевому дежурству ориентировочно в 2022 году.

Серия призвана заменить знаменитые «Нимицы». Длина корабля составляет 333 метра, водоизмещение — более 100 000 тонн. На борту авианосца могут разместиться 4400 человек и 75 единиц авиатехники, в том числе, истребители пятого поколения F-35.

Среди особенностей нового корабля стоит отметить не паровую, а электромагнитную катапульту EMALS. Она, как заявляют создатели, позволяет разгонять самолёт более плавно, создаёт более щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата и позволяет осуществлять взлёты самолётов с корабля каждые 45 секунд, что на 25% чаще, чем на кораблях со стандартной, паровой катапультой. Кроме того, два новых реактора авианосца способны производить на четверть больше электроэнергии, чем силовые установки кораблей предыдущего поколения. Также из-за сокращения числа членов экипажа эксплуатация корабля должна обходиться дешевле, чем эксплуатация предшественников.

Однако многочисленные проблемы преследуют перспективный авианосец ещё со стадии разработки. Сроки сдачи его в эксплуатацию регулярно переносились. Не прошло и месяца после спуска корабля на воду, как выяснилось, что из-за неполадок системы запуска и посадки самолетов её стоимость увеличилась с $301 до $961 миллионов.

USS Gerald R. Ford — CVN 78 will be commissioned Saturday at 1000 ET Watch it live on All Hands Magazine Facebook!https://t.co/GZnPeUZ2vO pic.twitter.com/71S7lZzfX5— All Hands Magazine (@AllHandsMag) 20 июля 2017 г. Нынешнее сообщение о поломке — третье за этот год и второе за месяц. Помимо проблем с двигателем эксперты критикуют уязвимость корабля, проблемы в многочисленных автоматизированных системах судна и сложности с обслуживанием и ремонтом.

Скептически отзываются эксперты и о катапульте EMALS, отмечая завышенные характеристики, дороговизну и ненадёжность новой системы. Новейшая электромагнитная катапульта удостоилась даже критики со стороны президента Дональда Трампа

«Что такое электромагнитная катапульта? Нужно быть Эйнштейном, чтобы в ней разобраться! Сейчас (военные) собираются закупать больше авианосцев, и я спросил у них, какую систему они собираются использовать. Мне ответили «Сэр, мы предпочитаем электромагнитную». На что я сказал: а вот и нет. Используйте чёртову паровую катапульту — электромагнитная стоит сотни миллионов долларов и никуда не годится!», — заявлял он в интервью Time.

В то же время, выступая на церемонии спуска корабля на воду, Трамп высоко оценил возможности авианосца, назвав его «100 000-тонным посланием миру».

Матрос поломок не боится

«Что там произошло с двигателем, можно только гадать. Но факт остаётся фактом: чем сложнее техника, тем она чаще ломается. Большинство поломок появляется в ходе работы механизма, так что ничего удивительного, что авианосец сломался «в море». Российские СМИ растиражировали эту новость, но в целом это обычная ситуация», — сказал Храмчихин.

В то же время эксперт предположил, что возможности заявленного ноу-хау — электромагнитной катапульты — сильно преувеличены.

«Теоретически она должна существенно повысить производительность вылетов с авианосца, но повышать её, по-моему, некуда. Механизмы взлёта и посадки на американских авианосцах и так уже доведены до совершенства. Уже на «Нимитц» был достигнут предел возможностей».

Эксперт в области авианосного флота Прохор Тебин полагает, что, учитывая стоимость авианосца, ситуация для американских моряков случилась действительно неприятная.

«Другое дело, что корабль, хотя и принят на вооружение, сейчас находится на стадии опытной эксплуатации. Поломки в таких ситуациях — нормальное явление. Он и вышел в море для того, чтобы выявить неполадки и дефекты конструкции. Произойти же могло всё что угодно, особенно учитывая, что и ранее заявлялось о выявленных дефектах конструкции», — добавил он.

Тебин отметил, что в отличие от других образцов военной техники, создание опытных образцов, на которых будут отрабатываться дефекты до начала серийного производства, для авианосца невозможно в силу дороговизны.